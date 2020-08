Savnet mann funnet død i Vindafjord

Den 59 år gamle mannen som søndag ble meldt savnet i Vindafjord, er funnet død. Det melder Sør-Vest politidistrikt i en pressemelding mandag formiddag.

Elisabeth Bie Journalist

Den omkomne ble funnet ved Målbrekka like før klokka 9 mandag. Ifølge politiet er det ikke mistanke om at han er utsatt for noe straffbart.

Den savnede mannen, som la ut på tur i området lørdag, ble funnet av frivillige fra Røde Kors. Mannen er identifisert og pårørende er varslet. De blir tatt hånd om av politi og helsevesen.

Politiet deltok natt til mandag med tre hundeekvipasjer. 433 mannskap med utstyr fra frivillige organisasjoner deltok også, sammen med rundt 70 personer fra lokalmiljøet.