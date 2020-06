Alt i sommer kan Frøylandsvatnet få nytt turstopp med øl og vin

Sophia Edbäck som vil bygge et drivhus for servering på småbruket sitt i Time, søker nå om sommer-skjenkebevilling. I tillegg kan det bli mer skjenking på tak på Bryne og i ny sportsbar på Kvernaland.

Svenske Sofia Edbäck fikk etter mange runder ja til lage et nytt stoppested for turfolk på Serigstad. Basen, et nytt drivhus i denne hestegården, blir ikke ferdig før til høsten, men hun vil nå starte servering fra en driftsbygning med grovkjøkken. Foto: Geir Sveen

Geir Sveen Journalist

9. juni ligger alle de nye skjenkesakene på bordet til Time formannskap.

– Det planlagte drivhuset vil ikke være klar før sensommeren eller på høsten 2020. Vi ønsker derfor midlertidig å tilby servering fra et nytt grovkjøkken - fra 1. juli til 31. august, skriver Sophia Edbäck i den nye søknaden.

Ville skape egen arbeidsplass

Hun vil skape sin egen arbeidsplass etter 17 år med «Kjøkkenet» på Bryne som livsstil. Det var hun og Kari Haug Hansen som startet det populære serveringsstedet som også ble hedret med kommunens byutviklingspris. For ett år siden takket Sofia for seg og har siden stått uten arbeid, mens hun har drømt om og planlagt sin nye satsing.

På Serigstad, like utenfor Bryne, vil hun etter svensk mønster tilby servering og salg av egne grønnsaker og eget bakverk. Planen var at det skulle skje fra et over 100 kvadratmeter stort drivhus.

Fikk ja, nei og ja til slutt

Time-politikerne sa ikke bare ja, de heiet på satsingen om et nytt stoppested ved Frøylandsvatnet. Men Fylkesmannen i Rogaland klaget på vedtaket, siden den nye aktiviteten kom i et LNF-området som i tillegg lå i et kjerneområde for landbruk i regionplanen for Jæren. Det hjalp ikke at hele småbruket bare er på 4,9 dekar og i dag kun brukes for å huse familiens hest.

Men etter flere runder, der et nytt vedtak ble skreddersydd for satsingen, fikk Sophia Edbäck endelig ja.

Venter lavt alkoholsalg

Nå vil hun teste ut ting alt i sommer -før drivhuset er bygget. I driftsbygningen planlegges både et grovkjøkken for bearbeiding

av råvarer og baking, et gårdsutsalg og noen få sitteplasser for spisegjester inne og ute.

-Kundene vil være turgåere og menyen vil være småretter, brødmat og bakst samt kaffe og drikke. Vi ønsker også kunne tilby alkoholholdig drikk til de som måtte ønske dette, men forventer lav omsetning, skriver Drivhuset på Serigstad As i søknaden.

Rådmann Trygve Apeland understreker at søkeren selv må innhente de andre tillatelsene som trengs for å drive et serveringssted, men er positiv til skjenkesøknaden.

Mer uteservering på tak

Han mener politikerne også kan si ja til mer uteservering på tak på Bryne: Møllehagen restaurant, som ligger som en halvøy ut i elva gjennom sentrum, har allerede uteservering øst mot torget og på taket. Nå vil de utvide skjenkearealet til en terrasse over en garasje på vestsiden av bygget

med utsikt nedover Mølledammen.

Sportsbar vil inn på samfunnshuset

I tillegg får også Annige bar AS, som vil leie lokaler av samfunnshuset på Kvernaland, tommelen opp for søknaden om øl, vin og brennevin. Konseptet blir bar med enkel mat-servering og fokus på sportsarrangement, quiz og lignende aktiviteter sporadisk i ukedager, går det fram av søknaden.