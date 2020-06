Ble best i landet for jobben som er gjort med dette fyret

Jæren friluftsråd er kåret til «Årets

friluftsråd 2020» for arbeidet med å omforme Kvassheim fyr til et kystopplevelsessenter.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Dette er den nye turbasen langs Jærhavet, Kvassheim fyr. Foto: Pål Christensen

Geir Sveen Journalist

Dermed er også du en prisvinner, hvis du bor i Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time eller Hå. Det er nemlig du som innbygger i en av disse åtte kommunene som eier Jæren friluftsråd.

Kåringen skjedde torsdag kveld på årsmøte til Friluftsrådenes landsforbund, og ble delt ut av styrelederen, Ane Mari Braut Nese, tidligere ordfører i Klepp.

Les også – Det er umulig å være sint ved havet. Det er så mektig.

Les også 8 turer i 8 kommuner skal spre turfolket

Mest heder og ære

– Det er et imponerende arbeid Jæren Friluftsråd har gjort med å sikre fyret til allmenn bruk og sette det i stand til et kystopplevelsessenter med undervisningsopplegg for barn og unge, åpen dagsturhytte og overnattingsdel i den tidligere assistentboligen, sa Ane Mari Braut Nese under prisutdelingen.

Styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund Ane Mari Braut Nese assistert av Morten Dåsnes til høyre, overrekker prisen til Jæren Friluftsråd, her ved daglig leder Øystein Dahle, til venstre og styreleder Henry Tendenes. Foto: Privat

Slik er det inne. Foto: Pål Christensen

Og slik kan du sitte og se på havet, fra din egen nye turisthytte. Foto: Pål Christensen

I en pressemelding vises det til at det er nesten 20 års arbeid som nå er fullført på Kvassheim fyr.

Viste vei for spillemidler ved havet

På veien har friluftsrådet tatt prinsipielle kamper for allmenn bruk av nedlagte fyrstasjoner og spillemidler til overnattingshytter

langs kysten og i lavlandet, som hele frilufts-Norge nå nyter godt av.

Prisen består av diplom og 10.000 kroner, men aller mest heder og ære.

Stor konkurranse

Kåring av årets friluftsråd skal baseres på et tiltak som har vært en viktig del av friluftsrådets arbeid i årsmøteperioden.

I tillegg til Jæren friluftsråd var Midt-Agder Friluftsråd foreslått for sitt arbeid med mulighetsstudie Otra elvepark, Midt-Troms Friluftsråd for ti års arbeid med forum for folkehelse og friluftsliv, og Ishavskysten Friluftsråd for arbeid med Læring i friluft.