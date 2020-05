Nå kan du besøke dine kjære inne på sykehjemmet

Fra 27. mai er det lov for pasienter på alders- og sykehjem i Stavanger å ta imot besøk på rommet igjen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Nå kan beboere på Lervig sykehjem og andre alders- og sykehjem i Stavanger ta imot sine kjære på rommene sine igjen. Foto: Jonas Haarr Friestad

Christine Andersen Johnsen Journalist

Besøksforbud og adgangskontroll har bidratt til at det ikke vært covid-19-smitte blant pasientene på alders- og sykehjemmene. Det er det fortsatt ikke per 26. mai, opplyser Stavanger kommune i en pressemelding.

I takt med at smittespredningen ellers har avtatt og samfunnet gradvis gjenåpnes, lettes besøksrestriksjonene på eldreinstitusjonene.

Les også Besøksforbudet på sykehjem og sykehus oppheves

7. mai ble det åpnet for å besøke pasientene utendørs. Fra 27. mai kan pasientene ta imot besøk på rommene igjen.

- Nå er det så lite smitte i vårt område at vi vurderer risikoen for smitte ved å åpne for besøk som liten. Men det kan bli nødvendig å stramme til igjen dersom vi får et nytt smitteutbrudd i vårt område, sier direktør helse og velferd Eli Karin Fosse.

Fortsatt noen restriksjoner

Det er likevel fremdeles restriksjoner ved besøk. Avstands- og smittevernregler må fortsatt følges. Besøk må skje innenfor institusjonens visitt-tid og etter avtale. Hver beboer kan ha inntil to besøk i uken i inntil 30 minutter av 1-2 personer. Det er anledning til å ta med mat og kaffe til den som får besøk.

Nye vurderinger i juni

Helsedirektoratets veileder som kom 28. april åpner for mer kontakt mellom beboere og pårørende framover. Stavanger kommune vil jobbe videre med egne retningslinjer første uken i juni, blant annet for å se på om besøkets varighet kan utvides.