Sandnes kommune beklagar dårleg oversikt over arbeidet med ny gjestehamn i Sandnes

Det er prosessen i arbeidet med den nye kaia i gjestehamna i Sandnes (nede til venstre), som får kritikk frå Fylkesmannen. Foto: Jarle Aasland

Fylkesmannen kritiserte Sandnes kommune for å ha dårleg oversikt over arbeidet med den nye gjestehamna i Sandnes. – Me utførte to typar arbeid i same prosess, fortel prosjektleiar i Sandnes kommune.