Desse badelanda går med overskot og har besøksrekord

I feriane er halvparten av gjestane ved Sørlandsbadet i Lyngdal tilreisande frå Stavanger-regionen. Også Bergen har stor pågang frå rogalendingar.

På det meste har Sørlandsbadet i Lyngdal hatt 200.000 besøkande i året. Foto: Sørlandsbadet

Stavanger Ap ber om ei politisk sak som ser på moglegheitene for badeland i Stavanger sentrum. Gjerne eitt med både inne- og uteavdeling, sklier, stupetårn og spa-avdeling, kanskje tilknytt hotell eller restaurant. Dei vil private skal finansiere dette.

Sørlandsbadet i Lyngdal har fått konkurranse på alle kantar, men klarer framleis å drive med overskot. Foto: Sørlandsbadet

– Skjer det så skjer det. Vi må berre bli enda flinkare, og tenke at det er uavhengig av vår sak, seier Atle Homme, dagleg leiar i Sørlandsbadet i Lyngdal om Stavanger-konkurranse.

Sommar, påske, haustferie og vinterferie er 50 prosent av gjestane ved Sørlandsbadet tilreisande frå Stavanger-regionen. Resten av året utgjer desse gjestane 30 prosent.

Hard konkurranse

Dei siste tre åra har badelandet hatt 170.000 besøkande, men på det meste har dei vore oppe i 200.000 besøkande per år.

– Vi har hatt relativt bra besøk med ein kombinasjon av innbyggjarar og tilreisande vestlendingar, men det har vore nokre tøffe år mot slutten. Konkurransen er spissa på fritidsaktivitetar. Vi opna som einaste badeland i gamle Vest-Agder fylke, men no er det fem badeland her. Det er ei blanding av mikro- og makro-effektar, vi konkurrerer også med utlandet. Er det dårleg vêr, bookar folk ein tur til Spania eller ei langhelg til København.

Overskot

Samtidig viser rekneskapen at badelandet så godt som kvart år har klart å gå med overskot, med unntak av startåret 2005 og 2018.

Sørlandsbadet er eit offentleg-privat samarbeid mellom kommune, fylkeskommune og næringsdrivande. Sjølve driftsselskapet er privat og anlegget er offentleg.

– For oss har denne driftsforma fungert godt. Det er dyrt å drive badeland, utfordringa er å fylle huset med trafikk morgon til kveld sju dagar i veka. Vi er tilknytt treningssenter, leiger ut til skolesvømming i kommunen, har arrangement som barnebursdag og babysvømming.

Sørlandsbadet, Lyngdal. Foto: Sørlandsbadet

Sommar med venteliste

Aftenbladet skreiv 6. august om suksessommar for Suldal Bad.

– Det er kø her frå klokka 13, sjølv om vi opnar frå klokka 14, sa dagleg leiar Bonolo Ramphomane- Aandahl.

Rogalandske badeentusiastar reiser også til Bergen i sommar, ifølgje dagleg leiar i Vannkanten Badeland, Mette Thormodsen. I sommar har badelandet hatt venteliste.

– Vi opnar klokka 10.00 alle dagar, men billettsalet startar 9.30. Før 10.30 har det vore fullt med dei restriksjonar som myndigheitene har laga. Vi noterer telefonnummer til kundar som ønsker å vente, og ringer dei når vi har ledig kapasitet.

Badelandet har årleg rundt 200.000 besøkande. Reknskapet viser minus i driftsresultat kvart år frå 2015 til 2018, men i 2019 gjekk dei for første gong i pluss.

I Askim har Østfoldbadet gått med svakt overskot kvart år sidan 2004. Foto: Østfoldbadet

Valfartar til Askim

I Askim har Østfoldbadet gått med svakt overskot kvart år sidan 2004.

– Vi har vore åleine i marknaden på Sør-Austlandet. Vi har eit stort område og kan difor gjere det godt sjølv om Askim ikkje er så stort. Framleis valfartar folk frå Oslo, Nedre Romerike og Follo, seier dagleg leiar David Koht-Norbye.

I mange år hadde dei eit årleg besøkstal på 160.000. Då dei bygde eige treningssenter i 2013, auka talet til 190.000. No har dei fått utandørsanlegg og ny symjehall som frigjer den gamle hallen til stup, hopp og leik. Då er målet å liggje på rundt 220.000 besøkande i året. Badelandet er 82 prosent kommunalt-eigd. Koht-Norbye har ei klar melding til politikarar som vil ha badeland.

– Politikarane må for all del ikkje gå i fella der dei seier at dei vil byggje eit badeland som kostar «så og så mykje». Ein må definere kva ein skal ha, og akseptere at ting kostar. Idretten vil som regel ha 50-metersanlegg. Dette er store lokale som ofte kostar meir enn det smakar. Svømmarane kostar mykje og vil helst ikkje betale noko, medan det er badeland-aktivitetar som betaler for seg, seier han, men med ei tilføying:

– Den einaste staden som no kan ha grunnlag for 50-metersanlegg er Stavanger. Svømmemiljøet er såpass aktivt samtidig som det er ein stor by med mange studentar.

Klatrevegg i Østfoldbadet. Dei har rundt 220.000 besøkande i året. Foto: Østfoldbadet

Dyrt for kommunane

I 2005 skreiv Kommunal-Rapport at Østfoldbadet var det første reine badelandet som nokon gong hadde fått eit lite overskot. 700.000–800.000 kroner er minste kostnad for eit ordentleg badeland, hevdar Koht-Norbye.

– Så kjem tomteutgifter i tillegg. Då blir det fort over ein milliard, seier han og viser til Tromsøbadet som stod ferdig i 2019.

Opphavleg skulle dette badelandet koste rundt 500 millionar kroner, men anlegget hamna på nesten ein milliard.

– Spørsmålet er kor mykje kommunane vil belaste økonomien med i all framtid. Med «all framtid» meiner eg minst dei neste 30 til 40 åra. Det som kostar mest er renter og avdrag. Eg veit om fleire anlegg der kommunane må ut med mellom 10 og 20 millionar kroner i året for å få det til å gå rundt, og nokon enda meir, seier Koht-Norbye.

Atle Homme ved Sørlandsbadet er styreleiar i interesseorganisasjonen Badelandene der 35 badeland er medlem.

– Mange badeland klarer ikkje å gå med overskot, fleire må ha tilskot frå eigarar, ofte det offentlege. Det varierer veldig kor mykje, alt frå ingen tilskot til 10–20 millionar i året. Konkurs er likevel sjeldan, badelanda får som regel støtte for å unngå dette fordi kommunen er avhengig av tilbodet dei gir.

Besøksrekord i Norges største

Norges største innandørs badeanlegg, Pirbadet i Trondheim, opna sommaren 2001. I 2019 runda dei 400.000 årleg besøkande, i tre år før dette låg det på 380.000.

– Utviklinga har vore positiv sidan vi opna og fram til koronaen kom. Dei første par driftsåra låg vi på om lag 310.000 gjestar for deretter å auke jamt og trutt, seier direktør Annikken Sandberg.

Badelandet går med overskot, og mottar ingen overføringar verken frå det offentleg eller andre instansar. Overskotet går tilbake til drifta og dekker blant anna framtidig vedlikehald. Rekneskapen for 2019 viser at billettinntekter står for halvparten av driftsinntektene.

– For at det skal lønne seg å drive badeland er ein heilt avhengig av ordinære badegjestar. Det er dei som legg igjen mest pengar i badet, i badebutikken og på kafeen. Samtidig er det svært viktig at vi også dekker eit folkehelseperspektiv og har eit tilbod til idretten. Vi er avhengige av ein god miks av gjestar, seier Sandberg og viser til at dei har tilbod til barnehagar, skolar og arrangerer kurs.

Marknadsføring, fornying av attraksjonar, langsiktige planar for vedlikehald og effektiv drift er også med å forklare suksessen. I tillegg er logistikken viktig, det vil seie parkeringsplassar, bussforbindelse, og enkle løysingar for billettkjøp i app og på nett.

Pirbadet er organisert som ein stiftelse. I 2001 skreiv Adresseavisen og NRK at Pirbadet hadde utfordringar i oppstartfasa, og risikerte konkurs.

– Dette blei rydda opp gjennom refinansiering av lån, der Trondheim kommune bidrog, seier Sandberg.

Havanna badeland i Sandnes gjekk konkurs i 2007. Sidan har Stavanger-regionen diskutert kva som skal kome etter. Foto: Pål Cristensen

Havanna Badeland, 2016. Foto: Fredrik Refvem

Kalde føter i Jåttåvågen

Havanna badeland i Sandens gjekk konkurs i 2007. Sidan har diskusjonen dreia seg om korleis erstatte tomrommet. Frå før har Stavanger kommune blinka ut to tomter i Jåttåvågen for sitt nye Folkebad, men etter at det i 2018 blei kjent at dette kan koste over ein milliard, har planane blitt utsett på ubestemt tid. Høgre meiner Jåttåvågen-planane framleis må vere førsteprioritet.

I mai tok Sola kommune initiativ til eit interkommunalt spleiselag for 50-metersbasseng. Innan hausten vil dei ha svar på om Stavanger, Sandnes og Randaberg vil vere med på planar om anlegg som skal innehalde 50-meters konkurransebasseng, moglegheiter for stup og eit oppvarmingsbasseng.