Bollestad: Tenk deg om før du reiser

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ber folk tenke seg om før de reiser utenlands i sommer og advarer om at smittesituasjonen kan endre seg raskt.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) ber folk tenke seg godt om før de reiser ut i Europa. Foto: Annika Byrde / NTB scanpix

NTB

Bollestad understreket på onsdagens pressekonferanse om koronasituasjonen at man derfor må planlegge for norgesferie om man ønsker forutsigbarhet. Hun viser til at kartet med grønne land, altså land man kan reise til uten å måtte gå i karantene ved hjemkomst, stadig oppdateres.

Samtidig sier hun at folk må ta ansvar for å forhindre ny oppblussing av koronasmitte i Norge når vi fra i dag av igjen åpner for turister fra store deler av Europa.

– Når vi nå åpner gradvis opp for reiser fra flere land i EØS- og Schengen, hviler det et stort ansvar på hver enkelt av oss for å hindre at smitten blusser opp igjen, sier Bollestad.