Styrker vaktholdet etter ny brann ved Domkirken - ordføreren er bekymret

Slik så brannen i det ene treet ut natt til onsdag. Foto: Politiet

For andre gang på to uker har de samme to trærne ved Domkirken blitt påtent. Brannen har også nærhet til Kongsgård videregående. Vaktholdet skal nå økes og det blir satt opp kameraovervåkning rundt kirken. Ordføreren er bekymret.