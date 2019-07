Universitetet flinkere til å holde tidsfrister etter eksamen

Etter en avlagt eksamen har sensorene frist tre uker frem i tid på å levere sensur til kandidaten. Dersom siste dag av sensurfristen faller på en lørdag eller helligdag, utsettes fristen til nærmeste virkedag.

Dette har ikke alltid blitt etterfulgt. Ved eksamener avlagt ved UiS våren 2017 var åtte prosent av eksamenene sensurert over en uke for sent. Etter konteeksamen i 2018 hadde denne andelen sunket til én prosent.

– Vi skulle jo helst ønske at det ikke var noen forsinkelser i det hele tatt, men vi er veldig fornøyde med at utviklingen viser nedgang i andelen forsinkede sensurer, sier utdanningsdirektør Veslemøy Hagen ved UiS.

Vurderte bøtelegging

I juni i fjor hadde universitetsstyret saken om forsinkede sensurer oppe, og utredet forskjellige forslag om bøtelegging av fakultetene ved forsinket sensur. Når styret ved statusmøtet i mai i år så at utviklingen var positiv, valgte de å ta forslaget om bøtelegging til etterretning.

Universitetet i Stavanger

– Vi ønsker å ha fokus på å skape en positiv kultur, heller enn straffetiltak. Vi ser at tett oppfølging av instituttene og fakultetene har veldig stor effekt, så vi vil fortsette med det, sier Hagen.

Arbeidsutvalget i Studentorganisasjonen (StOr) ved Universitetet i Stavanger er også fornøyd med at andelen forsinkede sensurer har sunket.

– Hvis situasjonen snur, er vi ikke fremmed for å ta opp igjen forslag om bøtelegging, men vi er veldig fornøyde med at situasjonen har bedret seg, sier Joachim Børlie, leder i StOr.