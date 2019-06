Politiet pågrep mann uten førerkort etter farlige forbikjøringer

Bilen ble stanset klokken 15.32 ved Kyllingstad. Føreren har ikke førerkort og blir anmeldt for det. Politiet vurderer også anmeldelse for trafikkfarlig kjøring.

Aftenbladet var på plassen bilen ble stanset. En annen bilist sier til Aftenbladet at han kjørte bak bilen som ble stanset - fra Feda og at han frem til sør for Skurve så en rekke svært farlige forbikjøringer.

Innsatsleder Runar Heggen sier til Aftenbladet at en mann i 20-årene er pågrepet. Ifølge Heggen valgte politiet å sende ut flere patruljer da det ble tatt høyde for at situasjonen kunne utvikle seg.

– Pågripelsen skjedde uten dramatikk. Det så gjerne mer voldsomt ut enn det faktisk var, sier innsatslederen, som bekrefter at brudd på vegtrafikkloven er blant forholdene den pågrepne er siktet for.

Han ønsker ikke å si noe om eventuelle andre lovbrudd mannen er mistenkt for.

– Saken vil nå bli etterforsket. Blant annet er det flere vitner som skal avhøres, sier Heggen til Aftenbladet.