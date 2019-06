Anmeldt for å ha gnidd brystene mot politibil

Politiet melder at natt til lørdag var en gjennomsnittlig natt for politiet. De hadde flere oppdrag knyttet til beruselse, deriblant slagsmål og bortvisninger. Men ingen alvorlige hendelser.

En kvinne i 20-årene ble i natt anmeldt for forulemping etter å ha dratt opp toppen og gnidd brystene i ruta på en politibil i Stavanger sentrum.

04.05 i natt ble en mannlig bilfører i 30-årene stanset av en patrulje på Storhaug. Mannen fremsto beruset og ble kjørt til legevakt for å ta blodprøve. Han blir anmeldt for kjøring av bil i alkoholpåvirket tilstand og uten gyldig førerkort.

En mann i 20-årene fant det også for godt å kjøre i ruspåvirket tilstand. Han ble først stanset av utrykningspolitiet for fartsovertredelse. Det viste seg at han verken var edru eller hadde gyldig førerkort. Mannen ble anmeldt for fartsovertredelse, ruskjøring og kjøring uten gyldig førerkort.

Båt, rus og natt er ingen god kombinasjon. 02.20 fikk politiet melding om en båt som hadde kjørt på en grunne ved Fitjar. I samarbeid med HRS og AMK fikk de ressurser ut til stedet. Båtføreren, en mann i 20-årene, fikk lagt båten til land. Han ble anmeldt for ruskjøring og behandlet for lettere skader på legevakten.