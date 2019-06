Endelig kommer de nye torgbodene

– Dette er spennende og nytt. Det er nytt i Norge og nytt i byen. Jeg er veldig spent på mottakelsen, sier daglig leder Kristin Gustavsen i Stavanger sentrum AS til Aftenbladet.

De nye bodene på torget i Stavanger skal stå ferdig 16. august. Seks stykker i tallet, med plass til to torghandlere i hver. Formannskapet har vedtatt at det er Stavanger sentrum as som skal programmere og drifte bodene, og de skal nå søke bredt etter leietakere.

Den første tiden etter at bodene kommer opp, vil bli brukt i forbindelse med valgkampen.

– Vi vil derfor fremover nå bruke tiden til å knytte oss bredt til de som har lyst til å bruke bodene jevnt, sier Gustavsen.

Flere år med venting over

Det betyr at flere år med venting trolig er over. Aftenbladet har tidligere omtalt at Torgboden BODil er utviklet av firmaet Bøygen AS. Firmaet har hatt en utviklingsavtale med kommunen verd i underkant av en million kroner.

Produksjonen av de neste eksemplarene har så blitt lagt ut på anbud. Stykkprisen ligger på mellom 150.000 og 200.000 kroner. Men jo flere som bestilles, jo lavere blir prisen på hver enkelt torgbod.

Ifølge Gustavsen vil de bodene som kommer nå, se enda finere ut enn prototypen som har blitt vist frem ved flere anledninger.

Avansert låsesystem

Bodene skal være 2,4 meter lange og 1 meter dype. De er utstyrt med et gjennomsiktig tak, laget i materiale lexan, som skal være svært solid.

Inne i gulvet er det en jekk som gjør at boden kan tilpasses Torgets skrånende flate.

BODil har også et avansert låsesystem, som åpnes og stenges via en app. Ingen nøkler, hengelåser eller koder.

Vil ha konseptmarked

Bodene vil hvert år stå fast på torget fra rett etter påske til og med høstferien. Ved større arrangementer kan de flyttes bort.

– Vi ønsker en jevn drift med mest mulig innhold og aktivitet i bodene så mange dager som mulig. I tillegg vil vi ha et konseptmarked iblant. For eksempel et blomstermarked, sier Gustavsen.

Bodene skal ha et innhold som er interessant for både fastboende og besøkende, og skal være en visningsarena for lokale produkter.

Diskusjonen om hvordan man skal få til et mer enhet og stilig preg på torghandelen i Stavanger har pågått i flere år.

Vraket vinneren

I 2015 arrangerte kommunen egen arkitektkonkurranse som endte med at Arkitektkontoret KAP i samarbeid med Arkitekt Smedvig gikk til topps.

Da var planen at de nye flyttbare og sammenleggbare bodene skulle være på plass alt sommeren 2016.

Slik gikk det ikke. Etter lange runder for å få en brukbar prototyp på hjul, valgte kommunen i januar 2017 å vrake vinnerutkastet, utført i treverk, seilduk og metall. Det viste seg at modellen verken var sterk eller stabil nok til at man kunne få den sertifisert og satt i produksjon.

Neste skritt ble at KMU nedsatte et tverrpolitisk utvalg, bestående av Ingebjørg Folgerø (H), Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp). De konkluderte i november i fjor med at kommunen bør kjøpe inn omkring 20–30 telt og minimum seks boder til Torget.