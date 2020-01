Trenger du hjelp til valg av videregående?

1. mars er søknadsfristen for å finne en videregående skole. Her er noen tips til deg som kanskje leter etter en veldig spesifikk jobb i framtiden, eller deg som vil ha et kombinert tilbud før studiene.

Rogaland fylkeskommune deler informasjon som viser at fremtiden kanskje ligger på yrkesfaglinjer. Foto: Pål Christensen

Det er ikke enkelt å bestemme hvor man skal gå på videregående skole. Mens rådgivere og lærere kanskje har en formening om hva som vil være best for den enkelte elev, er det eleven selv om vet hvor de vil og hva de ønsker å jobbe med i framtiden.

Denne saken omtaler ikke alle tilbud i fylket, men viser de nyeste eller mest kuriøse tilbudene høsten 2020.

Full oversikt får du på vilbli.no, Utdanningsdirektoratets hjemmesider.

Fakta UNGDOMSRETTEN VALG: Ingen kan tvinge deg til å gå på videregående, men i Norge har du rett til skoleplass eller et annet opplæringstilbud. Dette kaller vi ungdomsrett. UNGDOMSRETT: Du kan ta deg friår underveis eller bytte utdanningsprogram hvis du angrer på valget ditt. Du har ungdomsrett til det året du fyller 24 år. SØK: Du har rett på skoleplass i hjemfylket ditt. Søknaden fylles ut på Vigo.no ETT OMVALG: Ungdomsretten gir deg bare rett til å fullføre videregående opplæring én gang. Når du har fullført et utdanningsprogram, har du altså ikke lenger rett til plass. STUDSPES: Du som går et studieforberedende utdanningsprogram, har rett til tre års opplæring på videregående skole. Er du elev på yrkesfag, har du rett til så mange år som utdanningen tar. Hvis du skal i lære, er det ofte fire år totalt. YRKESFAG: De som tar yrkesfag, får rett til å ta påbygging til studiekompetanse etterpå. Det innebærer fagene norsk, historie, naturfag og matematikk. Retten gjelder for dem som oppnår yrkeskompetanse senest det året de fyller 24 år. Kilde: Offentlige myndigheters informasjonskanal, Ung.no

Nye yrkesfaglinjer

Til høsten kommer Jåttå med et nytt tilbud for byggfag-elever, men de er ikke de eneste. Godalen, Gand, Vågen og Haugaland kommer med nye, eksklusive linjer.

Godalen vgs. i Stavanger starter linjen håndverk, design og produktutvikling. Ifølge skolens beskrivelse av linjen, er dette linjen å gå for de kreative og hendige. En kommer essensielt sett til å lære om diverse håndverksteknikker, ulike materialer, bærekraftig design og utvikling.

Ved de to Sandnes-skolene Gand og Vågen, samt Haugesund-skolen Haugaland, vil det til høsten komme en nye paraplylinje for mediene: informasjonsteknologi og medieproduksjon. Her vil det i hovedsak bli lagt vekt på idéutvikling og kreativ problemløsing og innholdsformidling og historiefortelling, gjerne gjennom foto, film og grafisk design.

Fakta Tilbud som bare finnes ved én skole Vg2 maritime fag og Vg3 maritim elektriker ved Karmsund vgs .

Vg2 ambulansefag ved Sauda vgs .

Vg2 akvakultur og Vg2 fiske og fangst ved Strand vgs .

Vg2 bilskade og lakk ved Gand vgs .

Vg1 håndverk, design og produktutvikling, Vg2 design og tekstil, Vg3 kjole- og draktsyerfaget, Vg2 blomsterdekoratør, Vg2 reiseliv, Vg2 treteknikk, Vg2 overflateteknikk og Vg2 kulde- og varmepumpeteknikk ved Godalen vgs .

Vg2 hudpleie, Vg2 fotterapi og ortopediteknikk, Vg3 hudpleier og Vg3 fotterapi ved Jåttå vgs .

Vg3 dataelektronikerfaget ved Sola vgs .

Vg2 laboratoriefag og Vg2 brønnteknikk ved Stavanger offshore tekniske skole .

Vg2 landbruk og gartnernæring, Vg2 hest- og hovslagerfag, Vg2 anleggsgartner- og idrettsanleggsfag og Vg3 landbruk ved Øksnevad vgs .

Vg2 medieproduksjon, Vg3 medieproduksjon, Vg3 utstillingsdesign og Vg3 mediedesign ved Vågen vgs .

Vg3 energioperatørfaget ved Dalane vgs.

Fakta Utdanningsprogram som skifter navn og noe innhold Design og håndverk endres til Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign . Tilbys ved Haugaland vgs., Vågen vgs. og Godalen vgs.

Service og samferdsel endres til Salg, service og reiseliv. Tilbys ved Bryne vgs., Gand vgs., Godalen vgs., Dalane vgs., Strand vgs., Åkrehamn vgs. og Haugaland vgs.

Idrettsmenneske

Én av de mulige retningene er idrett. Her finnes to typer som skiller seg ut: Talenter mot toppen (TMT) og toppidrett.

TMT er et toppidrettstilbud hvor Olympiatoppen sørvest avgjør hvem av søkerne som er kvalifisert. Tilbudet finnes ved St. Svithun vgs. ved siden av studiespesialisering, og ved Jåttå vgs. som bygg- og anleggsteknikk.

Helge Eide, seksjonssjef i Opplæringsavdelingen ved Rogaland fylkeskommune, sier til Aftenbladet at når man i høst åpner for søking til toppidrett ved Jåttå vgs., kan man utnytte kapasiteten fullt ved den videregående skolen.

Er man derimot litt lenger nord i fylket og ønsker å gå på Haugaland vgs., kan man ta et lignende tilbud som det ved Jåttå: yrkesfag med toppidrett. Her kan man ta helse- og oppvekstfag, i tillegg til bygg- og anleggsteknikk.

Lenger inn i Ryfylke finner vi Sauda vgs. som driver et toppidrettstilbud innenfor volleyball. Skolen tilbyr dette i utgangspunktet i kombinasjon med studiespesialisering, men de kan tilpasse opplegget til noen av de andre utdanningsprogrammene.

