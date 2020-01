Advarsel til Solberg: Nå skal Frp føre egen politikk

Statsminister Erna Solberg (H) satser på fortsatt Frp-støtte i Stortinget, men får klar beskjed fra Frp: Da må regjeringen føre en politikk partiet kan støtte.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Frp-leder Siv Jensen kunngjorde mandag at partiet er ferdig i regjering. Nestleder Sylvi Listhaug (t.v.) sier regjeringen nå må føre en politikk som partiet kan støtte. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Kristian Skårdalsmo

Solbergs (H) flertallsregjering levde i temmelig nøyaktig ett år. Mandag var det slutt da Fremskrittspartiet trakk seg fra samarbeidet etter en dag spekket med politisk dramatikk.

Både Solberg og Frp-leder Siv Jensen gir uttrykk for håp om videre samarbeid i Stortinget. Men en forsmak på hva som nå er i vente for mindretallsregjeringen med Høyre, Venstre og KrF, kom raskt.

– Vårt utgangspunkt er ikke å sette inn Jonas Gahr Støre (Ap) som statsminister, det har det aldri vært. Men det er opp til regjeringen å føre en politikk som Frp kan støtte, sier Frp-nestleder Sylvi Listhaug.

Hun understreker overfor NTB at partiet nå vil følge sitt eget partiprogram, noe også Jensen legger vekt på.

Granavolden

Solberg sier de tre regjeringspartiene fortsatt kommer til å legge Granavolden-plattformen fra i fjor vinter til grunn for sitt samarbeid. Hun håper Frp vil fortsette et «nært og konstruktivt» samarbeid i Stortinget.

– Jeg forventer ikke annet enn at Frp kommer til stå for sine saker i Stortinget basert på sitt program. Samtidig har vi en felles historie, med mange viktige saker og ting som vi har fått gjennom, sier hun til NTB.

– I dag har Siv Jensen pekt på meg som statsminister. Basisen er fire partiers valgresultat i 2017, legger Solberg til.

Imidlertid er Frps behov for å markere seg sterkere enn partiet fikk til i et, ifølge Jensen, grått og kjedelig regjeringsprosjekt noe av grunnen til at partiet nå går ut av regjeringen. Det er derfor et åpent spørsmål hvor medgjørlig Frp blir i Stortinget.

Samtidig endres ikke Stortingets sammensetning. Der har fortsatt de fire borgerlige partiene flertall, i det minste fram til valget i 2021.

Nytt mannskap

Samtidig bekrefter både KrF og Venstre at de ønsker å fortsette i regjering med Høyre, noe som betyr at Solberg må snekre sammen et nytt mannskap. Frps sju statsråder forsvinner nå ut. Det betyr at Solberg må finne blant annet ny finansminister, olje- og energiminister og nok en gang justisminister.

Tidspunktet for en ny rokering er langt fra ideelt. Mens KrF gikk inn i regjeringen for bare ett år siden, står både Høyre og ikke minst Venstre midt oppe i kompliserte, interne personkabaler.

For både Venstre og Høyre ville det trolig vært mer hensiktsmessig eventuelt å endre sine statsråder etter partienes landsmøter i vår. I Venstre kan hele eller deler av partiledelsen bli byttet ut. Både partileder Trine Skei Grande og nestleder Ola Elvestuen sitter i regjeringen.

Når en ny regjering rent faktisk kommer på plass, er fortsatt uklart. Statsrådene sitter til de får avskjed i nåde hos Kongen i statsråd. I dag har Høyre åtte statsråder, i tillegg til statsministeren, mens Venstre og KrF har tre hver.

Høydramatisk

Frps exit etter over seks år i regjering kom brått, og prosessen gikk raskt. Sist uke sprakk nyheten om at regjeringen har bidratt til å hente hjem en terrorsiktet kvinne og hennes to barn hjem fra Syria, mot Frps vilje.

Beslutningen førte til opprørsstemning i Frp, også blant normalt regjeringstro partitopper. Alt tyder på at partiledelsen undervurderte opprøret i egne rekker, og det ble aldri grunnlag for å legge fram en formell kravliste for Solberg.

I stedet ble Solberg på et møte mandag formiddag orientert om at Jensen ville anbefale sitt landsstyre å gå inn for å forlate regjeringen senere samme dag.

Noen minutter over klokken 13.30 kunngjorde Jensen at Frps historie som regjeringsparti var over for denne gang.

Publisert: Publisert 20. januar 2020 17:19

Mest lest akkurat nå