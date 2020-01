Forskerelever ved St. Olav: – Fremtiden ligger ikke i oljen

Tre elever. Tre drømmer. Én visjon. Den visjonen er ikke oljeindustrien.

Fra høyre til venstre: Erlend Hafslund Veire, Maria Paola Mora Cely, Even Petersen Foto: Tollef Jacobsen

Olje- og energiminister Sylvi Listhaug sa under åpningen av Johan Sverdrup-feltet at oljebransjen kan gi enormt med muligheter i fremtiden.

– Dette er bransjen der du virkelig kan gjøre en forskjell hvis du vil redde verden, sa Listhaug til Aftenbladet.

Tre forsker-elever fra St. Olav videregående skole stiller seg kritisk til Listhaugs utsagn. De mener det simpelthen er galt å utpeke seg en jobb man vet er dårlig å satse på.

Klimabevisste valg

Oljeindustrien må se langt etter disse elevene: den bransjen er alt annet enn interessant. Foto: Tollef Jacobsen

Erlend Hafslund Veire vingler mellom et år i militæret eller et år på folkehøyskole. Maria Paola Mora Cely planlegger astrofysikk i Oslo til høsten. Even Petersen skal til marinen før han begynner med sine kybernetikk-studier. Alle tre har visjoner om hvor de skal være i fremtiden, og hvor Norge bør være.

– Jeg ser ikke for meg at å drive i oljen egentlig er en skikkelig fremtidsjobb, sier Erlend.

Etter friåret vil Erlend sikte seg inn mot noe lignende det femårige masterstudiet energi og miljø ved NTNU. Studiet dreier seg i stor grad om å utvikle og utnytte energiressurser på en effektiv og miljøvennlig måte. Han bekrefter at klimaendringene har påvirket valget hans.

– Samfunnsdebatten dreier seg mer og mer om klima, og i fremtiden tror jeg det bare blir verre. Det vil gjøre noen jobber mer ettertraktede enn andre. I tillegg har jeg lyst å gjøre noe bra for verden.

Det blir stille en liten stund. Maria og Even ser på ham: de skjønner alle hvor teit og stereotypisk det høres ut. De ler.

Et tabu energialternativ

Maria lener seg fram og sier at «det virker klisjé, men alle ønsker å utgjøre en forskjell.» Hun mener at spørsmålet de fleste stiller seg heller er «hvordan» og «hva» som skal gjøres.

En alternativ energikilde i fremtiden er kjernekraft, en praksis Erlend støtter.

Fakta Kjernekraft Kjernekraft, også kjent som atomkraft, er elektrisk energi som produseres i et kraftverk ved hjelp av fisjon eller fusjon. Kjernekraft kan også utvinnes i mindre skala ved bruk av radioaktive prosesser som enten produserer elektrisk energi direkte eller via varme i en radioisotopisk termoelektrisk generator. Kilde: https://snl.no/kjernekraft

Maria spør ham litt bekymret om han ikke er redd for en gjentakelse av Tsjernobyl-ulykken.

– Risikoen er nesten null, og de gangene det har skjedd noe veldig alvorlig, har det vært under veldig spesielle omstendigheter. Her i Norge har vi ingen naturkatastrofer som kan skje.

På irettesettelse at norsk natur har blant annet snøskred og steinras, avfeier han det med å si at hvis en bygger kraftanlegget lengre bort fra utsatte steder, vil gevinsten være stor. Sikkerheten rundt gitte kraftverk er dessuten blitt mye bedre etter ulykkene i Tsjernobyl og Fukushima Daiichi, mener Erlend.

Kjernekraft er allikevel ikke fullstendig miljøskadefritt. Steder hvor kjølvann fra kraftverket slippes ut, kan påvirke livet i elver, vann og hav. Erlend mener løsningen kan ligge i at hvis man finner en måte å oppholde det giftige avfallet, vil kjernekraft gagne miljøet og nordmenn mye mer enn det oljen gjør.

– Satse på problemet?

Erlend står på sitt, og sier at kjernekraft forurenser mye mindre. En får energi på en renere måte.

– Vi må gjøre noe drastisk, og det må gjøres nå!

Even Petersen ser for seg en fremtid i kybernetikk og jobbe med roboter. Foto: Tollef Jacobsen

– Selvsagt er det bedre å utvikle enn avvikle en næring, men det er jo nettopp brenningen av fossilt brennstoff som er problemet, legger Even til.

– Det blir dumt å satse Norges olje-fremtid på ett kort. Det er viktigere å satse på innovasjon, slik at man kan løse de nye problemene som kommer, sier Maria.

Selv om det er blir vanskeligere å finne opp kruttet på nytt, mener Even Petersen at CCS (Carbon Capture and Storage), som samler opp karbonutslippet, ikke vil være godt nok. Det vil bli tomt for olje en gang, og han finner det rart at man skal satse mer på det som skaper problemet i utgangspunktet.

