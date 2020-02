Kommunen sperrer område i Sandvedparken etter enorm isfugl-trafikk

Sandnes kommune med tiltak for å ivareta andre arter. Isfugl-kikkere skremmer nemlig bort både ender og hegre.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Foto: Trond Ove Stakkeland

Tommas Torgersen Skretting journalist

Den vakre og sjeldne isfuglen har slått seg ned i Sandvedparken, nærmere bestemt ved Skeidammen i Skeilunden. Etter at Aftenbladet og flere andre lokale medier skrev om fuglen, er trafikken til dette området av parken mangedoblet og flere titalls personer, gjerne med lange objektiver, har stimlet til for å se den lille, fargerike skapningen. Nå har Sandnes kommuen sett seg nødt til å innføre visse restriksjoner.

Onsdag formiddag går den ut med følgende oppfordring på sine nettsider:

«Storånå har fått besøk av en eksotisk gjest, nemlig isfuglen. Denne kvikke og vakre fuglen er så populær blant turgåere og hobbyfotografer at trafikken til området er mangedoblet. Isfuglen selv er en kald type som tar populariteten med knusende ro, men det gjør dessverre ikke de lokale artene. Nå har både hegre og de fleste stokkendene forsvunnet fra området, og derfor har kommunen sett seg nødt til å sperre av et område ved dammen i Skeilunden. Vi vil oppfordre alle om å holde seg på riktig side av sperrebåndene slik at den fjærkledde lokalbefolkningen tør å komme hjem igjen.»

Deler av isfuglens område i Sandvedparken sperres for å ta hensyn til andre arter. Foto: Sandnes kommune

Fuglen er blitt like populær som den er sjelden. Foto: Trond Ove Stakkeland

Publisert: Publisert: 5. februar 2020 10:22 Oppdatert: 5. februar 2020 11:18

Mest lest akkurat nå