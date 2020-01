Familie på fire ble husløs i brann på Ålgård

En familie på to voksne og to barn ble husløs etter brannen i et rekkehus på Ålgård lørdag kveld. Brannvesenet fikk kontroll i løpet av en times tid, men boligen er trolig totalskadd.

