Go-Ahead klar for oppstart – lover å gjøre alt de kan for å få folk hjem til jul

Søndag skrives det jernbanehistorie. Da har Go-Ahead sin aller første avgang på Sørlandsbanen. Det blir første gang et utenlandsk selskap blir operatør på en norsk togstrekning.

Det britiske selskapet har vunnet retten til å kjøre tog på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen fram til 2027.

Vi har tyvtittet på de nye uniformene:

Overgangen skal feires med pomp og prakt og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) til stede på Stavanger Stasjon søndag. Men passasjerene vil i liten grad merke overgangen, tror administrerende direktør Cathrine Elgin i Go-Ahead.

Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

– Mange tror kanskje det vil bli mange store endringer med en gang, men det er ikke praktisk mulig for oss da vi overtar både togsettene og de ansatte fra Vy omtrent over natten. Ombygning og omprofilering av togene til Go-Ahead er planlagt, men de reisende vil ikke kunne se alle endringer med det første. Det første passasjerene vil merke etter 15. desember, er våre ansatte i våre nye flotte uniformer. Det vil også være en ny meny i kafeen med lokale leverandører langs Sørlandsbanen, skriver Elgin i en epost til NTB.

Juletrafikken

På spørsmål om Go-Ahead kan garantere for juletrafikken og sørge for at alle som ønsker det, kommer seg hjem til jul med Sørtoget, gir Elgin ingen garantier, men skriver:

– Vi skal gjøre alt vi kan for å få folk hjem til jul, og det er gledelig at mange allerede har bestilt seg billett på Sørtoget.

I forkant av overtakelsen har Go-Ahead måttet svare på kritikk mot at miniprisbilletter kan bli dobbelt så dyre når de overtar, og at alle studenter over 30 år nå mister studentrabatten på toget.

Elgin understreker at prisene stort sett blir det samme som med Vy med noen unntak.

– Vi vil bruke det første året til å bli kjent med de reisende og deres reisevaner. Deretter vil vi innføre endringer, sier hun på spørsmål om hvordan de vil møte forventningene til prisbevisste kunder, skriver hun.

Prisøkningen vil først og fremst gjelde miniprisbillettene ved bytte av togselskap. Fra og med søndag blir passasjerer nødt til å kjøpe to billetter fra både Vy og Go-Ahead på strekninger der man tidligere kunne reise med én rabattert billett. Når svenske SJ overtar driften på flere strekninger til sommeren, kan prisen på miniprisbillettene bli tredoblet i enkelte tilfeller.

Jernbanereform

Go-Ahead er første nye selskap ute etter at regjeringen besluttet å konkurranseutsette togtrafikken i Norge. Til sommeren følger svenske SJ etter på Nordlandsbanen, Dovrebanen, Meråkerbanen, Raumabanen og Trønderbanen.

Forrige uke ble det kjent at Vy trakk det lengste strået i konkurransen om Bergensbanen og Vossebanen og får fortsette driften der. Til neste år er det ventet at lokaltogtrafikken rundt Oslo i «Pakke 4 Oslo» vil bli lagt ut.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier staten kommer til å spare anslagsvis 12 milliarder kroner de neste ti årene på konkurranseutsettingen.

Opposisjonen har vært kritisk til regjeringens jernbanereform. SV-leder Audun Lysbakken mener kreftene heller burde vært brukt på å gjøre jernbanen bedre og billigere for de reisende enn på anbudsrundene.

Elgin sier Go-Ahead skal møte kritikken ved å gjøre alt de kan for å sørge for et bedre togtilbud de neste årene

– Vi vil være tett på og lytte til våre reisende. Vi er opptatt av robusthet og kvalitet i leveransen og god service ut mot de reisende. Hvis staten kan spare penger og de reisende opplever et bedre tilbud er jo et bra, skriver hun.