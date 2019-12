Deilig er den julegudstjeneste som ligner den fra i fjor!

– Vi liker at julen er som i fjor og året før. Men av og til klaffer det ikke sånn. Plutselig tar livet en brå vending. Da er det godt at gudstjenesten på julaften er et fast punkt, uansett hvordan livet er, sier Silje Barkved Fossan.

Silje Barkved Fossan er sokneprest i Sørnes menighet i Sola. Foto: Fredrik Refvem

Få oversikt over julegudstjenester i distriktet i bunn av saken.

Den ferske soknepresten i Sørnes menighet i Sola har varmet opp med tre skolegudstjenester, lysmesse og «Vi synger julen inn».

Treet er pyntet og kirkens julekrybbe er på plass. Staben i menigheten har stilt opp både utkledd som esel og syngende juletre – alt for å skape den gode førjulsstemningen.

Nå gleder Silje Barkved Fossan (33) seg til å holde to gudstjenester på julaften, og en på 1. juledag. Etterpå kan freden senke seg.

– Vi slår ut alle skilleveggene når kalenderen viser 24. desember. To ganger skal kirken fylles opp en dagen, sier hun.

Holder på tradisjonen

Barkved Fossan begynte som sokneprest i sommer. Hun tok over etter Berit Espeseth, som var prest i Sørnes i en generasjon.

Da kan det være lurt å invitere til en julaftengudstjeneste som ligner det menigheten er vant til.

– Vi skal synge «O jul med din glede» som de pleier i Sørnes, sier presten.

«Deilig er jorden» blir det selvsagt også, og på den første gudstjenesten, der det som regel kommer mange barn, blir det dramatisering av juleevangeliet.

Trolig med trosopplæringsleder Ingvild Pettersen, sist sett som syngende juletre, i en av hovedrollene.

– Jeg vil at de som kommer til julegudstjeneste skal oppleve å få et møte med det hellige, sier Silje Barkved Fossan. Foto: Fredrik Refvem

Et hellig møte

For soknepresten er det viktig å være til stede i gudstjenesten, fullt og helt. Hun håper at også de som setter seg i kirkebenkene julaften får en god opplevelse.

– Jeg ønsker å vekke undring og glede. Jeg håper folk tar med seg hjem en oppløftet stemning. Det er litt svulstig, men jeg vil at de som kommer til julegudstjeneste skal oppleve å få et møte med det hellige, sier Barkved Fossan.

Hvordan det hellige møtes oppleves, kan variere. Men presten tror julemusikken betyr mye for mange.

Kanskje er det en julesalme som skal kryp inn under huden på en oppkavet mor.

Kanskje er det festpyntede korpsmusikanter som skal få en far til å tørke en tåre.

Taler for 1000

Når skilleveggene i Sørnes kirke slås ut, er det i hvert fallplass til om lag 500 småstressede og julespente soknebarn i kirkebenkene. Barkved Fossan får altså preke for nærmere 1000 festpyntede julegjester.

– Det er spennende å snakke for så mange. En vanlig søndag kommer det i snitt 170, sier hun.

– Hva tenker du om at det kommer så mange flere på julaften?

– Det er veldig fint at det kommer så mange, det må bety at de opplever noe meningsfullt. Vi inviterer hele tiden og ønsker at folk skal komme ofte, samtidig er det er ikke småtteri å komme til julegudstjeneste. Jeg har flere ganger møtt folk som sier de tror på Gud men ikke vanligvis går til gudstjeneste. De setter likevel pris på at kirken er der, kanskje som en bærer av den troen de ikke alltid finner ord for.

Stabil oppslutning

Det er ikke bare i Sørnes kirke at pågangen er stor. De fleste kirkene i bispedømmet åpner dørene både to og tre ganger før julen ringes inn på tirsdag.

I Stavanger bispedømme ble det i fjor holdt 216 julaftengudstjenester – det er faktisk litt flere enn de foregående årene.

Ifølge tall fra SSB gikk 14.131 innbyggere i Stavanger til julaftengudstjeneste i fjor, en liten oppgang fra året før. I Sandnes har antallet kirkegjengere julaften ligget stabilt på 8300 de siste to årene.

Samtidig daler oppslutningen om den vanlige gudstjenesten. I 2014 hadde bispedømmets gudstjenester et besøkstall på over 700.000. Tallet sank til 640.000 i 2018.

– Kirken brukes annerledes enn før. Antallet som går jevnlig på gudstjeneste går ned, samtidig så hadde vi for eksempel kirken full av 6.-klassinger som var med på trosopplæringstiltaket Lys våken i begynnelsen av desember. I Sørnes er det folk i alle aldre innom i kirken gjennom uken, sier Barkved Fossan.

Tradisjon og hvilepuls

Presten i Sørnes tror tradisjon er forklaringen på hvorfor folk søker til kirken når det er jul, men også at mange kommer for å finne hvilepulsen etter uker med stress.

– Vi liker at julen er som i fjor og året før. Men livet er i endring. Av og til klaffer det ikke med tradisjonen. Men gudstjenesten – den er ikke avhengig av en selv. Den er et fast holdepunkt. Det er fint, sier Barkved Fossan.

Her er oversikten over gudstjenester på julaften

St. Petri kirke i Stavanger Foto: Lars Idar Waage

OBS: Opplysningene er hentet fra kirkenes nettsider. Aftenbladet tar forbehold om feil.

Stavanger

Domkirken og St. Petri:

kl. 08.15: Julemorgen i Domkirken. Prest: Sølvi Irene Vinnes. Organist: Vidar Vikøren.

kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste i Domkirken. Prest: Øivind Holtedahl. Organist: Ivan Sarajishvili.

kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste i Domkirken. Prest: Øivind Holtedahl. Organist: Ivan Sarajishvili.

kl. 23.00: Kveldsmesse i Domkirken. Prest: Øivind Holtedahl. Organist: Ivan Sarajishvili.

kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste i St. Petri kirke. Prest: Sølvi Irene Vinnes. Organist: Vidar Vikøren.

kl. 16.00: Julaftensgudstjeneste i St. Petri kirke. Prest: Sølvi Irene Vinnes. Organist: Vidar Vikøren.

Bekkefaret:

kl. 11.00: Julegudstjeneste på Haugåstunet. Bekkefaret kirke. Prest: Torhild Viste.

kl. 11.00: Gudstjeneste kirkesalen SUS. Prest: Angelika Maria Fjetland.

kl. 16:00: Julegudstjeneste Bekkefaret kirke. Organist: Magnhild Mo. Prest: Torhild Viste

Sunde/Revheim

kl. 11.30: Gudstjeneste på Sunde sykehjem. Prest: Einar Arne Garlid.

kl. 13.30: Familiegudstjeneste Revheim kirke. Prest: Audun Erdal

Organist: Vit Kolos.

Kl. 14.30: Familiegudstjeneste Sunde kirke. Prest: Atle Moe. Organist: Alexandra Orzechowska-Niedziela.

kl. 16.00: Sunde kirke. Vikarprest. Organist: Alexandra Orzechowska-Niedziela

kl. 16.00: Familiegudstjeneste i Revheim kirke. Prest: Audun Erdal. Organist: Vit Kolos.

Hinna

kl. 13: Familiegudstjeneste i Hinna kirke. Prest: Arne Berge. Organist: Anne Jordheim. Vaulen skolekorps deltar.

kl. 14.30: Familiegudstjeneste i Hinna kirke. Prest: Arne Berge. Organist: Anne Jordheim. Hinna Barnegospel deltar. Camilla Olsen-Hagen, kornett.

kl. 16.00: Familiegudstjeneste i Hinna kirke. Organist: Anne Jordheim. Prest: Arne Berge. Sang ved Ingeborg og Amalie Kjetland Skarsgaard.

Gausel

kl. 14.00 og 16.00: Gausel kirke. Prest: Øyvind Tjelle. Organist: Ernst Th. Monsen

Hillevåg

kl. 14.00 og 15.30: Gudstjeneste i Hillevåg kirke. Organist: Tore Bols. Prest: Ellen Nordtun

Madla

Kl. 14.00: Gudstjeneste i Madlamark kirke. Prest: Turid Mellemstrand Rabenorolahy. Organist: Gro Årsvoll. Madla skolekorps, Boblende glede og Madlatweens deltar.

Kl. 16.00: Gudstjeneste Madlamark kirke. Prest: Turid Mellemstrand Rabenorolahy. Organist: Gro Årsvoll. Madla skolekorps deltar.

Tjensvoll

kl. 14.00 og 16.00: Julaftengudstjeneste i Tjensvoll kirke. Prest: Rivo Tjøstheim Razakandriana. Organist: Bodil Fagerheim.

Vassøy

kl. 14.00: Gudstjeneste i Vassøy kapell. Organist: Åshild Spikkeland

Prest: Tor Moen Tønnesen

Hundvåg

kl. 14.15: Hundvåg kapell. Organist: Lena Wegemo. Prest: Sigve Ims. Sang og musikk: Emma Schøtt Nielsen.

kl. 14.30: Hundvåg kirke. Organist: Bente Ulvestad. Prest: Jan Torrey Jensen. Sang og musikk: Chupa Chups/Soul Kids og Buøy skolekorps

Kl. 15.45: Hundvåg kapell. Organist: Lena Wegemo. Prest: Sigve Ims. Sang og musikk: Ingvild og Hanna Brune

kl. 16.00: Hundvåg kirke. Organist: Bente Ulvestad. Prest: Jan Torrey Jensen. Sang og musikk: Victoria Th. Gjertsen.

Tasta

kl. 14.30: Tasta kirke. Prest: Håvard Eidhamar. Organist: John Gunnar Akerø. Tasta skolekorps spiller. Sang: Ranveig Skiri.

kl. 14.30 og 16.00: Vardeneset kirke. Organist: Thomas Hovgaard. Prest: Marius Handegard Økland

Storhaug

kl. 14.30 og 16.00: St. Johannes kirke. Sokneprest Aslaug Austbø, kantor Edgar Hansen, St. Johannes-sangerne.

kl. 15.00: Stavanger døvekirke. Prest: Leif Hadland

kl. 15.00: Varden kirke. Organist: Henning Rød Haugland. Prest: Anders Hildeng Næss.

Austre Åmøy

kl. 15.00: Austre Åmøy kapell. Organist: Kristin Morsund Meling. Prest: Anders Kvalevåg.

Kampen

kl. 15.00: Kampen kirke. Prest: Marthe Kristine Østerud Primstad

Stokka

kl. 15.00: Stokka kirke. Organist: Ghislain Gourvennec. Prest: Torbjørn Hestnes. Stokka barnekor synger.

Kl. 16.15: Stokka kirke. Organist: Ghislain Gourvennec. Prest: Torbjørn Hestnes. Eiganes skolekorps deltar.

Strand

Kl. 13.30, 15 og 16.30: Julegudstjenester i Strand kyrke.

Kl. 13.30, 15 og 16.30: Julegudstjenester i Jørpeland kirke.

Forsand

Kl. 14.30 og 16: Gudstjeneste i Forsand kyrkje.

Hjelmeland

Kl. 14.30: Familiegudstjeneste Årdal kyrkje.

Kl. 14.30: Familiegudstjeneste Fister kyrkje.

Kl. 16.00: Familiegudstjeneste (Hjelmeland kyrkje)

Sandnes

Sentrum

Kl. 13.30, 14.45 og 16: Familiegudstjeneste i Sandnes kirke. Prest: Ludvig Bjerkreim.

Riska

Kl. 14.00 og 15.30: Riska kirke. Prest: Eva Vassbø. Musikk: Kjell Bjarne Svanæs

Høyland

Kl. 14.30 og 16: Julaftengudstjeneste i Høyland kirke. Prest: Tor Olav Varhaug

Kl. 15: Familiegudstjeneste i Sviland kapell. Prest: Synøve Roalkvam

Hana

Kl. 14.30 og 16: Julegudstjeneste i Hana kirke. Prest: Ronald Mong. Musikk: Bjarte Lending.

Gand

Kl. 13.30, 14.45 og 16: Høytidsgudstjeneste i Gand kirke. Prest Astrid Harbo. Musikk: Bengt Norbakken,

Kl. 14.00 Høytidsgudstjeneste i Julebygda kapell. Prest: Håvard Høie. Organist: Ingvar Lygren.

Bogafjell

Kl. 14 og 16: Julegudstjeneste i Bogafjell kirke

Kl. 14: Julegudstjeneste i Figgjohallen

Høle

Kl. 15: Julegudstjeneste i Høle kirke. Prest: Anne Lise Matre. Musikk: Isak Fagerjord

Bymenigheten

Kl. 14 og 15.30: Julaftengudstjeneste i Ganddal bydelshus

Lura

Kl. 14, 15,15 og 16.30: Familiegudstjeneste i Lura kirke. Prest: Øyvind Skjefrås Alsaker. Musikk: Viggo Arne Fagerjord.

Eigersund

Kl. 15.00 og 16.30: Egersund kirke. Prest: Ingun Stokstad Barane.

Kl. 15.00: Bakkebø kirke. Prest: Martin Kolstad.

Klepp

Kl. 14, 15.15 og 16.30: Julaftengudstjeneste i Klepp kyrkje.

Kl. 14, 15 og 16: Julaftengudstjeneste i Bore kyrkje.

Kl. 15: Familiegudstjeneste i Orre kyrkje.

Kl. 14, 15.15 og 16.30: Gudstjeneste i Frøyland og Orstad kyrkje.

Time

Kl. 14.15 og 15.45: Familiegudstjeneste i Bryne kyrkje. Prest. Stein Ødegård. Organist: Per Olav Egeland.

Kl. 17: Julaftengudstjeneste i Bryne kyrkje. Prest: Kjell Børge Tjemsland. Organist: Per Olav Egeland.

Kl. 14.30 og 15.45: Gudstjeneste i Time kyrkje. Prest: Gunnar Frøyland. Organist: Oddny Underhaug.

Kl. 14.30: Familiegudstjeneste i Undheim kyrkje. Prest: May Brit Merland Arnø.

Hå

Kl. 14, 15.15 og 16.30: Familiegudstjeneste i Nærbø kyrkje. Prest: Lars Sigurd Tjelle. Organist: Ragnhild Elisabeth Hoel.

Kl. 14, 15.15 og 16.30: Familiegudstjeneste i Varhaug kyrkje. Prest: Jan Erik Westen. Organist: Morten Jostein Helvig.

Kl. 14.30 og 16: Gudstjeneste i Ogna kyrkje. Prest: Alfred Maudal Paulsen. Organist: Geir Palle Haarr.

Kl. 15: Familiegudstjeneste i Stokkalandsmarka menighetshus: Prest: Lars Slettebø. Organist: Solveig Høyland.

Rennesøy

Kl. 14: Sørbø kirke. Prest: Kjetil Molvik. Organist: Arne Martin Aandstad.

Kl. 14 og 15.30: Utstein Kloster kirke. Prest: Bjørg Berge-Øvrebø.

Kl. 15.30: Hausken kirke. Prest: Kjetil Molvik. Organist: Arne Martin Aandstad.

Finnøy

Kl. 11: Halsnøy Bedehus. Prest: Tor Egil Eriksen. Organist: Geir Eskeland.

Kl. 11 og 13: Talgje kyrkje. Prest: Olav Kristian Tangeland. Organist: Silje Aandstad.

Kl. 13: Fogn kyrkje. Prest: Terje Engstrøm. Organist: Åge Vårdal.

Kl. 13: Jørstad kyrkje. Prest: Tor Egil Eriksen. Organist: Geir Eskeland.

Kl. 14.30 og 16: Hesby kyrkje. Prest: Terje Engstrøm Organist: Åge Vårdal.

Kl. 15: Sjernarøy kyrkje. Prest: Tor Egil Eriksen Organist: Geir Eskeland.

Randaberg

Kl. 14, 15.15 og 16.15: Familiegudstjeneste i Randaberg kirke. Prest: Tomas Mjelde Røsbak.

Kl. 14.30 og 16: Familiegudstjeneste i Grødem Kirke. Prest: Mona D. Gjesing.

Sola

Kl. 14.30 og 16: Gudstjeneste i Sola kirke. Prest: Morten Sandland. Organist: Geir Munthe-Kaas.

Kl. 15: Gudstjeneste på Skadberg skole. Prest: Svein Ragnvald Tjora

Kl. 14 og 16: Familiegudstjeneste i Sørnes kirke. Prest: Silje Barkved Fossan.

Kl. 14 og 16: Familiegudstjeneste i Tananger kirke. Prest: Just Salvesen.

Kl. 14:30 og 16: Gudstjeneste Ræge kirke. Prest: Haakon Kessel.

Gjesdal

Kl. 14.00, 15.00 og 16.00: Ålgård kirke. Prest: Mikkel Eikill Jebe. Musikk/organist: Beth Iren Dirdal Jåtun.

Kl. 14.30: Dirdal kyrkje. Prest: Bjarte Hetlebakke. Organist: Sigmund Haaland

Kl. 16.00: Oltedal kyrkje. Prest: Bjarte Hetlebakke. Organist: Sigmund Haaland

