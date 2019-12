Politiet brukte elektrosjokkvåpen mot maskert mann i Sandnes

En maskert og tilsynelatende ustabil 32-åring ble pågrepet etter å ha truet politiet med et brannslukkingsapparat og verktøy i Sandnes lørdag formiddag.

Foto: Leserbilde

Sandnes: Klokka 08.54 lørdag rykket politiet ut til en melding om skadeverk på en adresse i Roald Amundsens gate i Sandnes. Meldingen gikk ut på at mistenkte hadde forlatt stedet. Like etterpå ble vedkommende observert i en bil. Politiet blokkerte bilen inn. Da truet personen politiet med at brannslukkingsapparat. Politiet tok da i bruk pepperspray og elektrosjokkvåpen, og mistenkte ble pågrepet.

Personen ble kjørt i arrest, og kjøretøyet ble tauet inn. Flere saker blir opprettet.

Foto: Ronny Hjertås

Foto: Ronny Hjertås

