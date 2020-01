Nye taxiholdeplasser: - Folk må betale mer på grunn av omveien

FNB-politiker Frode Myrhold kaller de nye taxiholdeplassene for skandaløse.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er rett og slett skandaløst. Her har de ikke tatt hensyn til kundene. Folk må betale mer for hver taxitur på grunn av omveien., sier Frode Myrhol, og viser blant annet til taxiholdeplassen på Domkirkeplassen.

Fra 3. januar har taxiholdeplassene i byen skiftet lokasjon. Endringene skulle føre til tryggere forhold i sentrum i helgene, men nå er blant andre Frode Myrhold (FNB) oppgitt over resultatet:

– Det er rett og slett skandaløst. Her har de ikke tatt hensyn til kundene. Folk må betale mer for hver taxitur på grunn av omveien.

Myrhol mener den tidligere løsningen var best tilrettelagt kundene. Da var taxikøene sentrert ved Atlantic og Romsøegården i Haakon VII gate. Nå blir taxikøen flyttet til Domkirkeplassen, Strandkaien og Skagkaien:

– Før kjørte man direkte ut av byen, nå risikerer man å betale 50 kroner ekstra for turen til Tasta, sier Myrhol, som har forhørt seg med kjente etter at endringene trådde i kraft.

Foto: Jan Kåre Ness

Dette er endringene:

Holdeplassen ved Romsøegården i Haakon VII gate flyttes permanent til Skagenkaien og Strandkaien.

Drosjeholdeplassen ved Atlantic blir stengt fra klokken 22.00 fredag og lørdag.

Den tidligere drosjeholdeplassen ved DnB (gamle Posten) i Haakon VIIs gate blir gjenåpnet, og blir stengt fra klokken 22.00 fredag og lørdag.

I Kongsgaten, mellom domkirken og Handelens hus opprettholdes dagens holdeplass, også i helgene.

Endringene er resultat av et samarbeid mellom Stavanger kommune, drosjenæringen, politiet og Kolumbus. Les mer om endringene og bakgrunnen her.

Foto:

Tar saken opp i politisk utvalg

Myrhol ser at taxier og busser om hverandre er et problem, men mener det kunne blitt løst på en annen måte:

– Hadde taxiene utnyttet Atlantic bedre hadde det vært enklere. Samtidig, hvis noen taxier har brukt bussholdeplassen er det bare å gi klar beskjed: Her kan dere ikke stå.

Ved neste kommunalutvalgsmøte vil Myrhol ta opp saken til rådmannen. Han håper å få gjennomslag.

– Jeg må snakke for folket. Det er mange som irriterer seg over dette.

– Ikke fornøyd med opplegget

Henning Karlsen, daglig leder i Norges Taxiforbund, avdeling Rogaland, forteller at de nye holdeplassene er en prøveordning. Etter planen skal holdeplassene være der de er i dag frem til februar/mars 2020.

– Vi er ikke så fornøyd med opplegget, siden det er altfor lite plass. Hvis dette ikke går, må vi se på andre løsninger.

Karlsen forteller at de godtok forslaget for å bedre forholdet mellom buss og taxi i byen. Byen er så liten at det skaper et problem, forklarer han.

Kolumbus: – Er et samarbeid for trafikksikkerheten

Kommunikasjonssjef Grethe Skundberg i Kolumbus sier at hun ikke har noen kommentarer til Myrholds innspill, annet enn at tiltaket er gjort for å styrke trafikksikkerheten i sentrum.

– Dette er gjort for å forhindre ulykker. Det bør være trygt for alle å bevege seg i sentrum, enten man er gående, syklende eller bak rattet. Dette har vært et samarbeid mellom oss i Kolumbus, politiet, kommunen og taxinæringen, hvor dette har vært den beste løsningen for alle, sier Skundberg.

Søndag formiddag sier hun til Aftenbladet at det er for tidlig å si hvordan trafikksikkerheten i sentrum ble opplevd for sjåførene den første helgen med nye taxiholdeplasser, men hun understreker at mange har vært bekymret slik situasjonen har vært tidligere.

– Dette er jo noe politiet, kommunen, taxinæringen og Kolumbus har vært enige om, så det er mange som har vært bekymret for trafikksikkerheten slik holdeplassene var plassert, sier hun.

Publisert: Publisert 5. januar 2020 11:12