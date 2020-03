Hele Rogaland skal klappe for helsevesenet

Facebook-arrangementet «Hele Rogaland klapper» har skapt stort engasjement på under et døgn. Hensikten er å gi helsevesenet en oppmuntring i kampen mot korona-viruset.

Fra Facebooksiden til aksjonen Hele Rogaland klapper.

Ingeborg Lalita Stavsøien Journalist

«Helsepersonell, både i Noreg og over heile verda, gjer ein fantastisk jobb for å ta unna for alle koronasjuke, og å gjere seg klare for tsunamien som kjem. La oss gje dei eit korona-trygt "klapp på skuldra" ved å gå ut på balkongen, henge ut av glaset eller gå ut i hagen kl. 18.00 og gje dei eitt minutt med applaus og jubel! Få naboen ut på sin balkong, så slepper du stå einsam.»

Dette er hentet fra arrangementsiden deres på Facebook. Flere steder i Norge har allerede hyllet helsevesenet, og tirsdag er det Rogaland sin tur.

Radarpar

Inger Lise Svendsen fra Røyneberg og Anne Lise Alfsen fra Tjensvoll er initiativtakerne bak «Hele Rogaland klapper». Damene har kjent hverandre i snart 30 år. Begge ønsker å spille nylig avdøde Jahn Teigens låt «Optimist» i morgen for å oppmuntre de rundt seg under folkeaksjonen. Flere steder i Norge har allerede hyllet helsevesenet og i morgen er det Rogaland sin tur.

Alfsen hadde sett hvordan italienerne gikk ut i gatene og ut på balkongene for å vise hverandre støtte under denne tøffe perioden. Dette rørte noe ved henne, og sammen med Svendsen hev hun seg rundt og opprettet arrangementet.

Viktig å vise takknemlighet

Inger Lise Svendsen er overrasket over hvor mange som engasjerer seg og over hvor mange meldinger hun får.

– Vi trenger positivitet, konkluderer hun. Dette er en krevende tid for mange og det er viktig å anerkjenne innsatsen til helsevesenet fortsetter hun. Svendsen har en syk mor og opplever at aksjonen treffer nært.

Det er ikke bare helsevesenet Anne Lise Alfsen mener fortjener ros. Renholdere og alle som jobber på matbutikker fortjener også et klapp på skulderen legger hun til.

– Det er ikke du og jeg lengre, det er vi, avslutter Alfsen.