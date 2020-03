Disse varene skulle vært levert til skoler, barnehager og bedrifter. – Nå risikerer vi permitteringer og at maten må kastes

– Det er en surrealistisk situasjon. Vi leverer ferske matvarer til bedriftsmarkedet, men har ikke lenger kunder. Alt blir stengt ned, sier Fredrik Engen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Matvareexpressen prøver nå å omstille driften fra å levere til bedrifter til å levere til private. Foto: PRIVAT

Leserne mener 3 Comments Icon

Engen er daglig leder for Matvareexpressen Norge AS, som blant annet har et 700 kvadratmeter stort matvarelager på Dokkeskjærskaien. De har også er stort lager i Stavanger-området.

– Vi har bedrifter, skoler, barnehager og kantiner som faste kunder, men koronaviruset har gjort at alt stopper opp. Nå gjør vi oss tilgjengelig for privatmarkedet, sier Engen.

– Private kan redde oss

Matvareexpressen Norge AS har 44 ansatte fordelt ut over landet. 13 av dem har sitt virke i Bergen.

– Nå forsøker vi å få i gang hjemmelevering av varer. Private kan være med på å redde driften vår. Vi gjør alt vi kan for å unngå permitteringer, sier Engen.

I varelageret finnes alt av pålegg, ferske brød, meieri, frukt og grønt.

Daglig leder Fredrik Engen i Matvareexpressen Norge AS. Foto: FRED IVAR KLEMETSEN

Hamstrer i butikk

– Det er paradoksalt når vi ser at folk hamstrer i butikker, samtidig som vi sitter med et stort varelager som vi ikke blir kvitt. Vi har ikke etablert de samme markedsføringskanaler som andre. Derfor ber vi om hjelp via Facebook, sier den daglige lederen.

Selskapet hadde en omsetning på 105 millioner kroner i 2019. Herav 32 millioner kroner i Bergen.

Forsikring gjelder ikke

– Vi har nå fått etablert betalingstjenester med kort og Vipps, men er avhengig av at folk oppdager oss om vi skal kunne berge arbeidsplasser og få unna matvarene, sier Engen.

Varelagrene Matvareexpressen har på Dokkeskjærskaien, og flere andre steder i Norge, er forsikret.

– Men forsikringen gjelder ikke for koronaviruset, sier Engen.

Mye mat vil gå til spille om Matvareexpressen må legge ned driften og permittere de ansatte. Foto: PRIVAT

Hygienisk levering

Leveringen av varer til private vil skje med kjølebiler.

– Når matvarene kommer direkte fra lager, er det færre som behandler maten. Vi bruker engangshansker og er selvfølgelig svært opptatt av hygiene, sier den daglige lederen, som prøver å snu en negativ situasjon til noe positivt for bedriften.

Hjemmelevering

Det finnes flere alternativer om man ønsker å bestille varer direkte hjem.

«Vi leverer varer til kunder som sitter i hjemmekarantene. Dersom du er syk eller sitter i karantene, vil vi sette igjen varene utenfor døren din. Ved bestilling er det fint om du informerer oss om dette i feltet for kommentar til sjåfør», heter det på hjemmesiden til Meny.

Her er noen tips om hvor man kan handle matvarer på nett og få leveransen hjem:

Markedskonsulent Caroline Engene i Spar sier at man har opplevd en voldsom økning etter at koronasmitten nådde landet.

– Vi opplever en ekstrem økning og jobber nå med å trappe opp utkjøringsmulighetene. Dette er en ny situasjon som krever at vi øker kapasiteten, sier Engene.