– I år tar vi en for laget, oppgjøret i 2021 veldig, veldig viktig

Bønder Aftenbladet har snakket med har forståelse for at 2020 blir et unntaksår i jordbruksoppgjøret. Samtidig håper de at krisen har åpnet øynene for hvor viktig landbruket er for rein mat, arbeidsplasser og selvforsyning.