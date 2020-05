Lysende ishall skal bli ny møteplass på Jæren, bygges i høst

Denne ishallen ved innkjøringen til Jærhagen blir starten på en total forandring av Kleppekrossen.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hallen på rundt 900 kvadratmeter skal stå ferdig i mai neste år. Den skal ha is om vinteren, andre aktiviteter ellers i året og fungere som et åpent møterom for alle, på området mellom Jærhagen og rådhuset. Foto: Norconsult

Geir Sveen Journalist

Mandag kveld godkjente Klepp kommunestyre enstemmig en avtale med Coop Klepp som sikrer en ny bit av finansieringen for den nye ishallen.

Byggingen starter i høst og hallen skal stå ferdig i mai neste år, ble det opplyst på møtet.

Dermed kan kommunen starte på en utbygging som også skal gi området ny kirke og nytt rådhus, anslått til over 400 millioner kroner.

Bygger nytt sentrum

– Ja, først ut er ishallen. Deretter følger ny kirke og nytt rådhus, opplyste ordfører Sigmund Rolfsen.

Byggestarten for de to nye storstuene i sentrum er planlagt i 2022. Pengene er lagt inn i årsbudsjettene.

– Så den planen følger vi hvis ikke koronapandemien gir oss en helt annen økonomi framover, sier ordføreren til Aftenbladet.

Parken ble for dyr

Planen var at første byggetrinn for nye Kleppe også skulle gi en ny park, men da prisen ble 80 millioner kroner, trakk politikerne i bremsen.

I stedet skal det nå bare bygges en lysende hall som skal ha is om vinteren og alle mulige slags andre aktiviteter ellers i året.

Slik vil ishallen se ut inne. Den skal ha høy kvalitet både i bygg og lyssetting. Foto: Norconsult

Hallen koster vel 35 millioner kroner, da er også grunnarbeidene for andre byggetrinn tatt med. Prosjektet har videre fått over fire millioner kroner i offentlig støtte, og mandag godkjente politikerne avtalen med Coop Klepp som går inn med til sammen fem millioner kroner.

Sa ja til privat-offentlig samarbeid

– Jeg ser det som svært positivt at Coop Klepp bidrar til å realisere aktivitetshallen, skrev rådmannen i innstillingen.

Hun la vekt på at samarbeidet og dialogen mellom det offentlige og næringslivet er avgjørende for å få til utvikling og aktivitet i sentrum.

Viktig med møteplasser

– Vi er akkurat som kommunen opptatt av å få til et sentrum med liv og aktivitet, svarer John Thysse, administrerende direktør i Coop Klepp.

Les også Seilskutevraket kan bli nedsenket i gulvet i Klepps nye rådhus

Les også Coop møter Coop i samme rundkjøring i skjerpet kamp om kundene på Jæren

Laget bygget Jærhagen, som de siden solgte, men er fortsatt eier i kjøpesenteret, der de også driver en av landets største Megabutikker.

– Vi så tidlig at kjøpesenter ble viktige som møteplasser. Derfor har vi lenge prøvd å legge til rette for andre aktiviteter. En ishall og en aktivitetshall i nabolaget, er perfekt for både sentrum og oss, sier Thysse.

Han vil ikke si at Coop var forpliktet til å støtte en ny ishall. Isbanen som var der, måtte bort for å gi plass til den siste utbyggingen av kjøpesenteret. Og Coop signaliserte tidlig at laget ville bidra i et nytt kommunalt is-prosjekt.

Det hjelper også godt at handelslaget satt igjen med mye penger på bok etter at de solgte seg ned i Jærhagen.

Les også Coop Klepp selger Jærhagen for rundt 1 milliard kroner

I avtalen sier også Coop at de overdrar til kommunen det utstyret som ble brukt for å drifte den gamle isbanen ved Jærhagen.