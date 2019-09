Bollestad viser til Veterinærinstituttet om hundesykdom

I et skriftlig spørsmål stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen (Ap) sendte inn for en uke siden, spør han hva statsråden vil gjøre for å kartlegge årsaken til at sykdommen har oppstått. Han ville også vite hvilke tiltak hun vil sette i gang for å forebygge at sykdommen sprer seg og rammer flere hunder.

I sitt svar torsdag trekker landbruksminister Olaug V. Bollestad (KrF) fram den jobben Mattilsynet og Veterinærinstituttet allerede har gjort og gjør.

Rundt 2.000 veterinærklinikker og privatpraktiserende veterinærer har fått tilsendt et spørreskjema for å få nærmere kunnskap om tilfeller med blodig diaré hos hund etter 1. august i år. Dataene fra disse spørreskjemaene vil bli sammenstilt og vurdert av instituttet, for å se om det finnes fellesnevnere hos hundene som er rammet.

– Dette vil kunne gi indikasjoner på hvor smitten kommer fra og/eller hvordan den har oppstått. Disse indikasjonene vil kunne være med på å angi hvilken retning det videre arbeidet med å finne årsaken til denne sykdommen bør ha, skriver Bollestad i sitt svar.