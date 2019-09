Knivstikking på Ruten ble filmet

Det skriver NRK Rogaland.

Det var lørdag kveld i 20-tiden at en 16 år gamle gutt bli knivstukket av to menn i 20-årene. Flere politipatruljer rykket ut til Ruten i en væpnet aksjon. 16-åringen ble knivstukket i nedre del av kroppen og ble sendt til sykehuset med alvorlige skader. De to mistenkte ble pågrepet rundt 20 minutter etter knivstikkingen.

Mannen som har erkjent knivstikkingen blir trolig begjært varetektsfengslet tirsdag, ifølge NRK Rogaland.

Det skal være en relasjon mellom siktede og fornærmede, uten at politiet vil gå nærmere innpå det. Søndag ble den ene av de to mennene i 20-årene løslatt.

Ifølge politiet ble hendelsen filmet og delt på sosiale medier.

NRK Rogaland har fått snakket med ungdomsteamet i Sandnes som forteller at filming av voldshendelser som etterpå deles i sosiale medier, nærmest har blitt en trend.

– Det kan nesten sies å være en trend. Det virker ofte som halve hensikten er å filme og dele volden. Det er ofte avtalt på forhånd, sier Randi Nerheim til NRK Rogaland. Hun er ansvarlig for ungdomsteamet i Sandnes kommune.

Hun understreker samtidig at voldshendelser som lørdagens knivstikking, på ingen måte er dagligdags i Sandnes.

På Facebook advarer politiet mot å dele videoen av knivstikkingen. Politiet har postet et innlegg med overskriften «IKKE DEL VIDEO AV KNIVSTIKKINGEN I SANDNES».