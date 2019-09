Høytidsstemte og spøkefulle partiledere ved valgurnene

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg var rent høytidsstemt da hun avla sin stemme på Skjold skole i Fana. For Solberg er det noe spesielt med å stemme på selve valgdagen.

– Jeg synes det er stas å få komme hit til Bergen og stemme. Mange prøver å få meg til å forhåndsstemme for å gjøre saker på det. Men for meg er det viktig å komme til Bergen på valgdagen, sa hun til Bergens Tidende.

Valgkampen har vært vanskelig i år, vedgikk hun.

– Valgkamp er gøy, men det har vært vanskelig med så mye fokus på rikspolitikk i et lokalvalg, sa hun på vei inn i valglokalet.

Rekordmange forhåndsstemmer

Selv om statsministeren ikke kan tenke seg å forhåndsstemme, er det mange nordmenn som gjerne gjør det. I år har nesten 900.000 forhåndsstemt – det tilsvarer over 20 prosent av alle stemmeberettigede. I Oslo og Bergen forhåndsstemte over 28 prosent.

Norge har en av de lengste forhåndsstemmeperiodene som finnes, og stadig flere benytter seg av muligheten.

290.000 flere stemte før valgdagen sammenlignet med valget for fire år siden. Men det høye nivået innebærer trolig ikke at flere stemmer totalt, sier valgforsker Johannes Bergh til NRK. Valgdeltakelsen lå på 60 prosent ved forrige kommune- og fylkestingsvalg.

Spøkte og lo

Fire partiledere ventet til mandag med å stemme.

SV-leder Audun Lysbakken smilte da han stemte ved Hallagerbakken skole i Oslo, mens Venstres Trine Skei Grande gjorde sin borgerplikt på Gamlebyen skole.

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum spøkte litt med de fremmøtte pressefolkene som ventet ved valglokalet i hans hjemkommune Stange.

– Dette var vanskelig, låter det fra bak forhenget inne i valglokalet, etterfulgt av Vedums karakteristiske latter. Han kunne i etterkant røpe at han hadde stemt Senterpartiet, skrev Hamar Arbeiderblad.

Ap-leder Jonas Gahr Støre, Frp-leder Siv Jensen og Rødt-leder Bjørnar Moxnes stemte allerede søndag, mens MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad har forhåndsstemt.

Måling: Ap og Høyre lekker

Trenden på meningsmålingene har vært at store velgergrupper er på vandring i år. På VGs siste nasjonale partibarometer får Arbeiderpartiet en oppslutning på 22,7 prosent, noe som er hele 10,3 prosentpoeng lavere enn ved kommunevalget i 2015.

Beregninger viser at Ap har mistet 49.000 velgere til MDG i løpet av de siste to årene. I tillegg lekker partiet også stort til SV (33.000) og Senterpartiet (41.000), viser tallene. Også Høyre taper velgere over blokkgrensen, ifølge målingen. 15.000 velgere skal ha gått til MDG, mens også Arbeiderpartiet (19.000) og Sp (30.000) lokker til seg tidligere høyrevelgere.