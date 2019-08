Geir Pollestad (Sp) frykter høyere bomregning hvis Nye Veier overtar E39

Geir Pollestad frykter at ekstraregningen for bilistene som skal kjøre på de nye motorveistrekningen på E39 mellom Hove og Ålgård og Smiene og Harestad vil bli langt høyere hvis Nye Veier skal bygge ut. Her risikerer bilistene dobbel rushtidsavgift hele døgnet, sier han.