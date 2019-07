Aftenbladets matanmeldere er vinnere av Matkulturprisen 2019

I forbindelse med åpningen av årets Gladmatfestival klokken 12.00 i dag, ble årets Matkulturpris delt ut av Chaine des Rotisseurs Bailliage de Rogaland i samarbeid med Gladmat.

Prisen er en hedersbevisning til rogalendinger som, mer enn andre, har bidratt til å fremme mat- og drikkekultur i fylket.

Prisen ble utdelt til Aftenbladets matanmeldere Harald Birkevold og Kine Hult. I tillegg til restaurantanmeldelser har de spist seg gjennom, og anmeldt alt fra 100 Ugå i Sandnes, til fornøyelsesparker i Sør og Vest.

Carina Johansen

– Jeg syns dette er en riktig og gledelig utdeling. Her får Aftenbladet og våre anmeldere igjen for å ha vært tydelig tilstede, ikke bare på såkalte «snobbesteder», men at vi er der folk er. Vi er veldig glade for at juryen har sett det, sier Lars Helle, sjefsredaktør og administrerende direktør i Stavanger Aftenblad.

Juryen har bestått av Gisle Steffensen, Bailli Régional for Chaine des Rotisseurs, Maren Skjelde, Daglig Leder Gladmat, Anita Løyning og Oldermann for Kokkenes Mesterlaug Rogaland.

Jan Inge Haga

Dette er juryens begrunnelse:

Årets vinner har over flere år vært en viktig, og svært aktiv pådriver og kunnskapsutvikler av matfaget i regionen gjennom fremme av høy faglig kvalitet og innsikt både for produsenter, fagmiljøer og publikum i vår region.

Videre har de vært aktive med å sette Stavangers og Rogaland på Norges matkart.

En støtte og motivator til alt som har med mat og drikke som kulturutvikling i Stavanger

Det er av stor betydning også for den fremtidige satsning innenfor vårt fag at vi har en sterk og aktiv kunnskapspådriver som brenner for faglig kvalitet på alle nivåer.

Anmeldelse av alt fra gladmatrettene, matpresentasjoner, restauranter og Tour de Frityr mellom Stavanger og Kristiansand har gitt et bredt spekter til brukernes innsikt og økt kunnskap om hva som finnes innen matkultur

Årets vinner av Matkulturprisen for 2019 er Stavanger Aftenblads matredaksjon ved Harald Birkevold og Kine Hult.

OBS: Anmeldelsene av årets Gladmat-retter publiseres torsdag på Aftenbladet.no og over ti sider i fredagsavisen. Følg med. Følg med.

To hederstegn til eplemost-produsent

I tillegg deler Matmerk ut hederstegn Spesialitet. I år får Elisabeth Grønvik fra Grøndvik Gard i Ryfylke to hederstegn.

– Hun får for Cavalier, en smaksbombe av en redusert eplemost som er kokt ned til det halve av aromaepler. Gir en rik, kraftfull eplesmak med god syre. Det andre er en økologisk eplemost av discovery-epler. Begge skapte stor begeistring hos fagjuryen og det var ingen tvil om at dette er lokale produkter i særklasse, sier kommunikasjonsansvarlig i Gladmat, Inger Johanne Stenberg.