God stemning på kristenfestival

Carina Johansen

– Det var veldig vellykka i fjor, og vi opplever at mange velger å komme tilbake år etter år, forteller festivalsjef Christian Bredvei Gusland.

– Folk opplever noe på UL som de ikke opplever andre steder. Ungdommen får møte tusenvis av andre likesinnede, og får være seg selv i et fellesskap. Jeg tror det er et fristed for mange, og er viktig for folk.

UL, eller Ung Landsmøte, er en av Norges største kristenfestivaler, hvor over 3000 unge kristne mellom 15 til 23 år møtes hver sommer.

Opplegget inkluderer både møter, seminarer og konserter, i tillegg til aktiviteter rundt om i fylket. Hvert år velges også et festivaltema, som i år er «Ja, vi elsker».

– Vi har valgt tema kjærlighet fordi det er essensen i det Gud og Bibelen handler om, forklarer Christian.

– Vi vil være en festival som forandrer. Jeg håper at de som er her opplever et nytt møte med Gud, og våger å være aktivt kristne. Hvis det skjer med kun én person, så er det verdt det, smiler han.

Carina Johansen

Christian deltok selv på UL i 4 år før han begynte som medarbeider. Han sier at det han personlig satt igjen med var å ha møtt fine folk og blitt tryggere i sin egen tro. Han tror også at det stemmer for de som er med i dag.

– Det er vanskelig å peke ut noe spesifikt, fordi alt henger sammen. De vi snakker med sier at de setter størst pris på møtene og lovsangen, men de hadde nok ikke syns det var like gøy om de ikke hadde kost seg på campingen før. Så det ligger i helheten.

Programmet er tettpakket, med tre seminarer og forskjellige talere hver dag som fokuserer på viktige temaer som abort, innvandring, tvil i troen og homofili.

Det er også planlagte aktiviteter som fotball, kajakk, volleyball og til og med et spesialbygget «escape room» på området.

Carina Johansen

– Det er både det åndelige i det og å treffe venner og kjente som gjør at jeg kommer tilbake, sier Nils Sørskår fra Tau. Han har deltatt på UL i 10 år, og jobber nå som frivillig på festivalen.

Øyving Økland fra Bergen jobber også som frivillig, og mener UL gir et positivt inntrykk i ettertid.

– Det er gøy å vise til at vi kan være gode forbilder for andre kristne, i tillegg til at det er mye kjekt som skjer. Det er godt å ha en plass der vi vet at alle andre står for det samme.

Carina Johansen

På campingområdet er det allerede tettpakket med bobiler og grupper som setter opp telt. Det er til og med noen som bygger et lite hus.

– Vi har vært med før og ville gjøre litt ekstra denne gangen, forteller gruppen fra Nærbø.

Huset bygges av paller som er tatt med hjemmefra, og det skal innredes fint med gardiner og bilder på veggene. De forteller at stemningen alltid er på topp på campingen og at de har blitt kjent med mange andre gjennom UL.

Carina Johansen

Carina Johansen

Carina Johansen

Litt lenger nede på campingområdet høres latter og prating utenfor en bobil.

– Vi håpte det skulle bli fint vær, forteller Matilde Halleland. Hun og veninnegjengen fra Tryggheim er med på UL for første gang i år.

Akkurat nå spiller de «presidenten» og slapper av i det stekende sommerværet.

– Vi er med fordi det virker veldig kjekt, og det er veldig populært blant kristne, sier Matilde videre. Alle jentene er enige i de gleder seg til kveldsmøter og lovsang, men også konsert med Lisa Børud.