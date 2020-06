Panteordning satt på vent - ideell organisasjon går glipp av nærmere 300 000 kroner

Kreftomsorg Rogaland mister nærmere 300.000 kroner i inntekt etter at koronapandemien førte til stengte flyplasser hvor de vanligvis har en avtale om å motta pantepengene.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Her er syv av de ni ansatte i Kreftomsorg Rogaland som bistår kreftrammede og pårørende hver dag. De gleder seg til panteavtalen er oppe og går igjen også. Foto: Kreftomsorg Rogaland

Andrea Danielsen Johansen Journalist

Tomflasker som for mange kun er verdt småpenger er helt avgjørende som inntekt for en rekke lag og organisasjoner.

Mens Stavanger Røde Kors merker økte inntekter via Pantelotteriet under pandemien, opplever Kreftomsorg Rogaland fullstendig bortfall av panten de har fått fra flyplassene i Stavanger og Haugesund.

– Vi har stoppet avtalen for en periode av hensyn til smittevernreglene. I tillegg er det ikke særlig innbringende akkurat nå da færre flyr, sier leder for den ideelle organisasjonen Kreftomsorg Rogaland, Inger Marie Farbrot.

Les også 10 millioner ekstra til skole

Fast i budsjett

For Kreftomsorg Rogaland angriper inntektstapet driften. I fjor fikk de 266 000 kroner i pant fra de to flyplassene. Farbrot forklarer at det er frivillige som henter panten, sorterer den, sender til Infinitum og får pantepengene i retur.

Nå er det få som flyr, og panteavtalen er derfor satt på vent. En kvart million kan forsvinne fra budsjettet i år hvis de ikke får det på plass.

– Dette er penger vi regner som fast inntekt i budsjettet, sier Farbrot.

Kreftomsorg Rogaland skulle brukt pantepengene sine til sitt brede tilbud for folk som blir rammet av kreft, både som pasient, pårørende og etterlatt.

I fjor hadde organisasjonens seks terapeuter 1500 samtaler eller konsultasjoner, slik at brukerne kan mestre hverdagen på best mulig måte. Nå har de måtte spare og holde kostnadene nede som følger av at avtalen er satt på vent.

– Vi har merket koronasituasjonen godt. Vi skal være et ressurssenter for brukerne som trenger det. Nå har vi lagt om praksis og alt foregår digitalt etter vi måtte stenge kontoret i mars. Mange har hatt et behov for tettere oppfølging, sier hun.

Venter på klarsignal

Så fort pandemien har roet seg er flyplassen, Infinitum og Kreftomsorg Rogaland klare for å gjenoppta samarbeidet. Noen flasker ligger allerede klare.

– Vi har bidratt i denne saken fordi dette var en fin sak å hjelpe i. Selvfølgelig kommer vi til å starte opp dette igjen nå det lar seg gjøre, sier lufthavndirektør ved Stavanger lufthavn, Anette Sigmundstad.

Avtalen mellom Infinitum og Kreftomsorg Rogaland har pågått siden 2012. Infinitum syns det er fint å kunne tilby en slik ordning for de som trenger det.

– Det er leit at mange lider under dette (journ.anm. koronasituasjonen). Pant i butikk fungerer som normalt fortsatt, men den manuelle sorteringen har stoppet opp på grunn av smittevernhensyn og mindre pant generelt inntil videre. Det blir fint når vi kan komme i gang igjen, sier administrerende direktør i Infinitum, Kjell Olav Maldum.

Publisert: Publisert: 12. juni 2020 18:00