Lyse-konsernsjef Eimund Nygaard (t.h.) hadde i 2018 med seg Erna Solberg og daværende olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg til åpningen av vannkraftverket Lysebotn II. Nå er regjeringen under press for å justere skatteregimet for å utløse store investeringer i bransjen. Foto: Pål Christensen