Røde Kors ber Norge hente sin andel av enslige barn fra leirer i Hellas

Norske myndigheter må bli med på EUs program for å hente hjem og fordele de 1.600 enslige mindreårige barna i leirer i Hellas, mener Norges Røde Kors.

Barn står utenfor et telt i byen Petra på øya Lesvos i Hellas. Bildet er tatt i slutten av mars. Nå oppfordrer Norges Røde Kors den norske regjeringen til å hente hjem sin andel av de enslige mindreårige barna i asylleirene på de greske øyene. Foto: Foto: Panagiotis Balaskas / AP / NTB scanpix

NTB-Linus Røvik Hauge

– Det er viktigere enn noen gang å hjelpe de mest sårbare barna. Forholdene i de greske flyktningleirene er helt uakseptable, og med faren fra koronapandemien må landene i Europa finne en løsning for de enslige mindreårige, sier generalsekretær Bernt G. Apeland.

Apeland ber i et brev til utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) og justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) om at Norge slutter seg til EU-kommisjonens program for å relokalisere barna fordi Hellas ikke har kapasitet til å håndtere situasjonen alene.

– Det haster å få disse barna i sikkerhet. Norge må ta sin del av ansvaret, skriver Apeland.

Tyskland henter flere hundre

Nyhetsbyrået AFP skrev skjærtorsdag at til sammen ti EU-land er enige om å delta i programmet som ble kunngjort i begynnelsen av mars, for å hente opp til 1.600 sårbare mindreårige fra leirene på de greske øyene, som er sterkt overfylte.

Samme dag ble det kjent at Tyskland har gitt beskjed om at landet vil hente opp mellom 350 og 500 enslige barn under 14 år de neste ukene. Utenriksminister Heiko Maas ba samtidig andre land gjøre det samme.

Selv om Røde Kors er glad for at Solberg-regjeringen har støttet Hellas med midler og fagressurser, mener organisasjonen at det ikke er mulig å komme unna ansvaret med å finne en løsning for barna. Røde Kors beskriver situasjonen disse barna befinner seg i, som fastlåst og umulig.

Koronakontroll i Norge

Den internasjonale Røde Kors-bevegelsen har sammen gått ut og fastslått at man må finne en løsning for barna i leirene, og at det haster aller mest for barn og unge som er der uten sine foreldre.

At Norge har bedre kontroll på koronapandemien enn andre land, gjør at Norge må stille opp i den europeiske dugnaden for noen av de verst stilte barna, påpeker Apeland.

– Vi forstår at dette er utfordrende under koronapandemien, men mener dette kan bli gjort på en trygg måte med norske myndigheters hjelp, slik vi ser andre land nå gjør, sier Apeland.

Konsert på nett

i Norge har situasjonen for barna i de greske leirene vakt engasjement. Langfredag tok artisten Trygve Skaug initiativ til en digital konsert for å samle inn penger til de yngste beboerne.

Over 40.000 fikk med seg konserten, og underveis ble det samlet inn penger til organisasjonen Dråpen i Havet, som jobber for å bedre situasjonen for flyktninger. Lørdag ettermiddag hadde nettpublikummet bidratt med over 1,2 millioner kroner, ifølge NRK.

– Det er jo helt vanvittig og fantastisk. Det kommer så utrolig godt med i Moria, og trengs enormt akkurat nå, skrev Skaug i en melding til NRK lørdag kveld.

Moria-leiren ligger på Lesvos og huser nær 20.000 mennesker, selv om den er beregnet for knapt 3.000.

I begynnelsen av april deltok kjendiser som Jenny Skavlan, Kristoffer Joner, Tale Maria Krohn Engvik (kjent som Helsesista), Nicolai Cleve Broch og Frida Ånnevik i en digital demonstrasjon for evakuering av barnefamilier fra Moria-leiren.

Mange land

I Tyskland er det lagt et løp for hjemhentingen ved at de enslige mindreårige blir plassert i karantene i Niedersachsen i 14 dager før de blir sendt videre til ulike deler av landet. Før de reiser fra Hellas, skal de testes for koronasmitte. Dette kan starte allerede til uka, ifølge en talsperson for det tyske utenriksdepartementet.

Ved siden av Tyskland og Finland, har Luxembourg varslet at de tar imot tolv barn, mens andre land som skal delta i programmet, er Belgia, Bulgaria, Frankrike, Irland, Kroatia, Litauen og Portugal.

Innsatsen er imidlertid blitt forsinket, blant annet på grunn av stengte grenser som følge av koronaviruset.

Titusener av mennesker lever under vanskelige forhold i de greske leirene, og situasjonen er blitt verre på grunn av koronatrusselen. Tysklands utviklingsminister Gerd Müller kaller leirene en skam og oppfordrer Brussel til å gå til aksjon for å hindre en katastrofe.