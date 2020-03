Kongeparken: - Har ikke mer å tilby

Landstreffet har ikke mer å tilby russen enn de alternative billettene som de kan velge å akseptere innen slutten av uka.

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Han skulle invitere til sitt 34. landstreff i år, Aasmund Lund i Kongeparken/Rogaland fritidspark som arrangerer Landstreffet for russen. I stedet er det nå full krangel om kompensasjon av billettpengene. Foto: Karina Lavik

Stein Halvor Jupskås Journalist

Les også Russen kan slå Kongeparken konkurs hvis det blir søksmål

Pressesjef Aasmund Lund sier at tilbakebetaling ikke er aktuelt slik situasjonen er nå.

– Forbrukerrådet mener at et avlyst arrangement tilsier at billettpengene skal refunderes og oppfordrer russen til å klage. Kommentar til det?

Fra lykkeligere tider, markedssjef Aasmund Lund under rigging til det 33. Landstreffet for russen i Kongeparken i 2019. Foto: Fredrik Refvem

Fra Landstreffet i 2018 Foto: Anders Minge

Les også Russen raser mot Kongeparken: Facebookside tar helt av

Les også Gjesdal-ordfører: – Full forståelse for at arrangøren ikke refunderer billettpengene til russen

Fra Landstreffet i 2018 Foto: Carina Johansen

Halvparten har takket ja til billetter

– For det første. Det er ikke vi som har avlyst arrangementet. Det er det kommuneoverlegen i Gjesdal som har gjort, en avgjørelse vi har full forståelse for. Vårt poeng er at det ikke er likviditet i selskapet Rogaland Fritidspark AS til å betale tilbake billettpengene. Vi har 110 åpningsdager i året, og disse skal drifte selskapet gjennom hele året, med en helt marginal profitt. Nå får vi ikke åpnet i det hele tatt. 100 personer er permittert, og det finnes ingen likvide midler til tilbakebetaling. Men vi har gitt tilbud om kompensasjoner i form av billetter til alternative arrangementer senere. Av de 14.500 russ som hadde kjøpt billetter til Landstreffet, har over halvparten så langt akseptert dette og valgt billetter. Men vi forstår at det ikke passer for alle, sier Aasmund Lund.

LES OGSÅ:

Les også Russen får tilbud om billetter til andre festivaler etter LS-avlysning

Les også Kongeparken har sendt ut permitteringsvarsel til alle ansatte

– Det er ikke alle som kan på de aktuelle tidspunkt. Bør ikke de få pengene igjen, slik Forbrukerrådet tar til orde for?

– Vi har tilbudt en lang rekke alternativer. Hadde vi hatt likvide midler , så hadde vi betalt tilbake hver krone, men vi har ikke noe valg slik situasjonen er. Pengene som er tatt inn i billettinntekter er allerede brukt. Vi jobber for øvrig intenst mot kulturdepartementet for å få kompensasjon på linje med andre arrangører. De pengene vi eventuelt får derfra, vil uavkortet gå til å betale tilbake til russen, sier Lund.

Palmesus er fullbooket

Lund-gruppen eier 50 prosent i Palmesus-festivalen i Kristiansand. Det er et av arrangementene russen har blitt tilbudt som plaster på såret.

- På hjemmesiden til Palmesus står det nå at alle billettkategorier er utsolgt. Betyr det at dette ikke er et reelt alternativ likevel?

– Vi har snudd om på en rekke partnerskapsbilletter og tilbudt disse til russen , det er riktig.

– Men når det nå står at det er fullt, betyr det at det toget er gått for de av russen som ennå ikke har svart?

– Det stemmer, sier Aasmund Lund.

Dette var tilbudet om kompensasjon, i form av nye billetter, slik det ble presentert i helgen.

Back Together by LS (neste år).

To festivalpass til Elvefestivalen i Drammen.

To sesongkort til Kongeparken.

Ett weekendpass til Palmesus i Kristiansand.

To av alternativene er altså festivalpass til festivaler senere i år. Blir disse også avlyst vil man automatisk få billett til neste års arrangement.

Russen har fått en uke på å bestemme seg.