Stavanger: Tastaturen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Stavanger Turistforening

Kommune: Stavanger

Lengde: 9,5 kilometer. Én vei.

Varighet: 2 timer, 20 minutter

På tur med turleder er startsted for turen på parkeringsplassen ved Mississippi rensepark ved Eskelandsskogen.

Et annet alternativ er å starte fra parkeringen ved Gustav Vigelands vei. Så følger du gaten til du når Dyrsnes naturlåve. Omgitt av frodig natur, rusler du på stien rundt neset. Et par gjerdeklyvere må forseres for her beiter det dyr, men Store Stokkavatnet skvulper oppmuntrende til deg: Dette klarer du fint!

Du fortsetter på turveien langs Møllebukta, og kan studere historielagets mølle i bekken fra Litle Stokkavatn. På din vei langs det vakre vannet, passerer du berget Klauhammeren. Her la folk kløv på hestene sine når de skulle til byen, og hulene i fjellet sies å ha huset både fanter og bjørn.

Videre trasker du gjennom grønne Sabbadalen tilbake til Store Stokkavatnet. Navnet har dalen fått etter Sabba-Tønnes, som slo seg ned her omkring 1870.Eskelandskogen, Mississippi rensepark og Tasta skole passerer du opp mot høyreiste Tastavarden.

Navnet Tasta er svært gammelt, det kan bety «delt i to», men betydningen er man ikke sikker på. Man antar at høydene Veden og Varden er brukt som varslingshøyder, der man har brent bål. Gården Tasta var delt i øvre (På sjøsiden av høydedraget mot Tastaveden) og nedre (mot Stokkavatnet, som også har hett Tastavatnet). I 1866 var tallet på bruk 71 på Øvre Tasta og 55 bruk på Nedre Tasta.

Du fortsetter østover langs Tastarustå, med utsikt til både fjord og nybygging. Randabergveien og Gjerdeveien tar deg videre mot neste topp, Tastaveden. Nyt gjerne utsynet, før du lett går nedover og krysser Randabergveien.

Myrveien bringer deg bakover i tid gjennom gammelt kulturlandskap, før turveien leder deg gjennom spennende skog til Vølstadveien. Du følger veien et stykke, og tar av på turveien mot vakre Byhaugen.

Rett øst for kafeen ligger Knutmannssteinen, en stor flyttblokk som var grensesteinen mellom gårdene Tasta, Stokka og Eiganes.

Stitråkket ned eikelia mot Litle Stokkavatn er kanskje litt bratt, men utrolig flott. En vinterdag kan du ta deg en aketur i «Fygaren», før sivskogen i bukta hvisker deg et mildt takk for turen.

Sjekk turen og turkart på ut.no