Tangen vil ha 100 prosent arveavgift. Men bare for egne barn

Oljefondets nye toppsjef Nicolai Tangen beklager sine uttalelser om 100 prosent arveavgift. Han vil bare at hans egne barn ikke skal arve noe.

Publisert: Nå nettopp

Nicolai Tangen er milliardær og ivrig kunstsamler. Foto: Signe Dons

Sigurd Bjørnestad

Oljefondets nye toppsjef uttalte på pressekonferanse forrige torsdag at han ville ha 100 prosent arveavgift. Nå beklager han uttalelsen.

På Oljefondets Facebook-side står det nå:

«Vi formidler dette på vegne av påtroppende leder for Oljefondet, Nicolai Tangen:

– Jeg beklager min uttalelse om arveavgiften. En leder for oljefondet skal helt klart ikke komme med uttalelser som kan tolkes politisk. Min uttalelse om arveavgiften var knyttet til min personlige mening om mine egne barns arv. Jeg vil at de skal finne sin egen vei og det å arve en stor formue er ikke noe jeg ser på som en fordel. Jeg har en formue som er langt større enn folk flest og vil gjerne gjore noe positivt med disse pengene, det var derfor jeg for syv år siden satte opp AKO Foundation. Jeg ser at min uttalelse, som egentlig var ment litt retorisk, kan oppfattes feil, det var på ingen måte ment som et politisk utspill så dette beklager jeg.»

