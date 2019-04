Nå har påsken begynt, noe som betyr at mange tar på seg turskoene for tur i skog og mark. På samme tid blir også det generelle bålforbudet innført over hele landet. Forbudet skal forhindre brann i skog og utmark.

Det fine været har skapt forhold som øker faren for lyng og gressbrann. Rogaland har allerede opplevd flere slike branner.

Dette betyr det generelle bålforbudet

Det generelle bålforbudet innebærer at det er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og utmark. Her er det ikke lov å tenne opp bål eller grill. Forbudet gjelder over hele landet fra 15.april og varer frem til 15.september.

I flere kommuner i Rogaland ble det innført bålforbud allerede 13. april, to dager før det generelle bålforbudet ble innført. Årsaken var det fine været som har ført til at det er knusktørt i terrenget.

Strammet forbudet

Det generelle bålforbudet ble i Rogaland utvidet til et totalforbud samme dagen. Dette betyr at det ikke bare forbys å gjøre opp ild i skog og utmark. Totalforbudet har flere og strengere krav enn det generelle bålforbudet.

– Etter hvor varmt og tørt det er nå, kreves det at vi setter strengere krav. Vi har hatt stor beredskap den siste tiden, sier Mehus.

Dette betyr totalforbudet

Totalforbudet forbyr ikke bare åpen ild i eller i nærheten av skog og mark. Nå er det også forbudt med åpen ild på områder som er bedre tilrettelagt for det. Totalforbudet innebærer at det nå er forbudt å grille eller tenne bål på tilrettelagte og godkjente bålplasser, grille eller tenne bål i strandsonen eller brenne hageavfall. Det er heller ikke tillatt med bråtebrenning. Mehus sier brannvesenet daglig får spørsmål om hva som er lov og ikke lov. Han har en klar beskjed:

– Telefonene ringer stadig om hvor folk kan grille og mye mer. For å si det enkelt, nå det er bare lov å grille i egen hage, og selv da må man vise varsomhet, sier Mehus.

