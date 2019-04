Forsker roser politiets jerngrep på bildesperado

– Fluktbilførere som er ruset er utdetonerte bomber hvis de får slippe fri. Politiet gjorde nok et valg. Denne personen må vi stoppe, sier seniorforsker Dagfinn Moe ved Sintef i Trondheim.

På Aftenbladets forespørsel har forskeren sett gjennom videoen som viser hvordan politiet fredag stanset en bildesperado etter en vill biljakt gjennom Stavanger sentrum.

Moe er imponert over profesjonaliteten han ser.

– Denne videoen kommer vi nok til å bruke i undervisningen, sier Moe, som til daglig forsker på risiko og menneskers atferd i trafikken.

For snart 20 år siden gjennomgikk han 44 biljakter, og konkluderte at de førte til for mange skader og dødsfall. Han sier det alltid er kritisk om politiet velger løsninger der tredjeparter blir rammet. I begynnelsen av videoen fra Stavanger sentrum fredag kan man se at bilen kunne ha truffet en del parkerte biler.

– Det er kjedelig hvis bilene blir skadet, men det ville sannsynligvis ha blitt dekket av forsikringer. En fotgjenger kommer i veien for bilen. Bilen har ikke stor fart. Personen kan ha hatt en ubehagelig opplevelse. Men dette er en voksen person som springer lett unna. Hadde det vært en mor med en barnevogn, hadde det vært noe helt annet, sier Moe.

Han påpeker at minst fem politibiler, sivile og uniformerte, bidrar i aksjonen som leder den stjålne bilen inn på plassen mellom St. Petri-kirka og Aftenbladets bygg. Bilen dundret inn i de såkalte terrorsteinene foran mediabygget.

– Og det finnes ingen bedre plass å stoppe bilen enn der, sier Moe.

– Vi snakker trolig om en ruset bilfører. Fra studier vet vi at rusede bilførere føler at de har alt å tape på å bli tatt. De vil gjøre alt for å komme seg unna. De kjører gjerne i døden. Men her greier faktisk politiet å låse sjåføren i et jerngrep. Hadde den personen fått kjøre fritt, kunne det med stor sannsynlighet ha endt verre.

I studien fra 2000 ble politiet kritisert for å samhandle og kommunisere for dårlig under bilforfølgelser. Iveren etter å fange fluktbilføreren kunne føre til at risikoen ble for høy.

– Det fine med denne bilforfølgelsen er samhandlingen politiet viser. Det er ofte ikke lett å kommunisere under bilforfølgelser. Men her er det både sivile spanere og uniformert politi som leder bilen inn i denne slusa. Så jeg syns enkelt og greit at politiet gjør en god jobb, sier Moe.

Forskeren presiserer at han bare uttaler seg om avslutningen av bilforfølgelsen, og det han kan se på videoen. Den øvrige delen av biljakta kjenner han ikke til.

– Det å presse bilen inn i terrorsteinene syns du var fornuftig?

– Ja, politiet var smarte. På denne måten fikk de stoppet ham fullstendig.

Få minutter og sekunder før biljakta endte på plassen mellom kirka og mediabygget, spaserte det folk der, også en kvinne med barnevogn.

– Det er så. Men de taktiske vurderingene gjøres bare for 10–15 sekunder fram i tid. Poliitet har gjerne en plan, men de må kunne improvisere underveis. Min erfaring er at politiet i de fleste tilfellene selv vet best hva de bør gjøre, selv om de kan gjøre feil.

Aftenbladet laget i 2012 en oversikt som viste at 30 mennesker var omkommet på 20 år i bilforfølgelser hvor politiet var involvert. En oversikt viser nå at Spesialenheten for politisaker undersøkte fem dødsfall etter bilforfølgelser i perioden 2008 til 2018. Spesialenheten har med jevne mellomrom kritisert politiet for ikke å ha en god nok instruks for bilforfølgelser. Hvordan kvaliteten på politiets bilforfølgelser er i dag, er det muligens ingen oversikt over. Dagfinn Moe kjenner ikke til at det er foretatt systematiske kartlegginger eller studier av bilforfølgelser etter hans egen studie i 2000.

Men hans inntrykk er at bilforfølgelsene har blitt mer profesjonalisert de siste 20 årene.

– Nå er det mindre jaktinstinkt og cowboymentalitet, og mer samhandling og kommunikasjon. Man forfølger ikke lenger folk blindt. Jeg har inntrykk av at det har skjedd en kulturendring. Det har blitt en helt annen kvalitet og tenkning rundt bilforfølgelser enn det var før, sier seniorforsker Dagfinn Moe ved Sintef.