Mann slått i hodet med hammer på Jørpeland

Rett før midnatt søndag fikk politiet i Sør-Vest melding om en alvorlig kroppsskade på en adresse på Jørpeland.

– To menn hadde tatt seg inn i mannens leilighet. Mannen, som er i 20-årene, hadde blitt slått flere ganger i hodet med en hammer og hadde slag og kuttskader i hodet som følge av dette, forteller operasjonsleder ved Sør-Vest politidistrikt Brit Randulff.

Det var en kvinne, som var sammen med den fornærmede mannen, som ringte politiet. Mannen var bevisst da han ble fraktet til SUS, men bar tydelig preg av å ha blitt utsatt for grov vold, skriver NTB.

Rundt 03-tiden, tre timer etter voldshendelsen, ble to menn i 20-årene pågrepet og siktet.

– Bakgrunnen for voldhendelsen er fortsatt ukjent. De siktede vil bli avhørt i løpet av formiddagen, forteller Randulff til Aftenbladet.

De to siktede mennene er fraktet til Stavanger politihus og sitter i arresten.

SUS avviklet praksisen med å gi media opplysninger om pasienttilstand fra og med 1. mars i år. Den fornærmede mannens tilstand er derfor ukjent. Ifølge NTB var han ved bevissthet da han ble fraktet til SUS, men bar preg av å ha blitt utsatt for grov vold.

Operasjonsleder Victor Jensen forteller til NTB at de to siktede mennene er kjenninger for politiet når det kommer til vold og narkotikakriminalitet.