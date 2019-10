Elden om NAV-skandalen: – Loven burde vært endret i 2012

– Det mest naturlige når man tar inn en EU-forordning, er at man samtidig burde ha endret den norske lovteksten som sier det motsatte, sier Elden til NTB.

Den profilerte advokaten har selv ført en av de 48 sakene hvor folk er blitt uskyldig dømt for trygdebedrageri, men da i Høyesterett, hvor det kun var straffeutmålingen som var oppe for vurdering.

Kjerneproblemet i de feilaktige dommene er at man ikke har tatt hensyn til et EU-direktiv som ble tatt inn i 2012. Dermed er folk blitt dømt for å ha mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger under opphold i andre EØS-land, noe de egentlig var i sin fulle rett til, ifølge de nye EU-reglene.

– I noen av rettssakene har EU-forordningen vært tema, men argumentet er blitt avvist av retten som noe som ikke har betydning. I mange av sakene er spørsmålet ikke blitt reist i det hele tatt. Man har lagt til grunn at den norske lovteksten gjelder, og den er veldig klar på dette, sier Elden.

I folketrygdloven er hovedregelen at man må oppholde seg i Norge for å motta trygdeytelser, men verken Stoltenberg-regjeringen i 2012 eller senere Solberg-regjeringer la fram noe forslag til Stortinget om å endre på denne.

– Lite kjent i strafferetten

Elden påpeker at de som bruker lovverket, i stor grad forholder seg til hvordan den norske loven er skrevet, og at det er vanskelig å forlange at man uten videre skal tenke at den ikke gjelder.

– Jeg tror nok at EØS-reglene er en lite kjent del i strafferetten. Det brukes mest i forretningsjussen. Jeg tror mange dommere og advokater tenker at når den norske loven er klar, så har Stortinget gjort jobben sin. Jeg tror mange ikke har sett at loven er feil, sier Elden.

Foruten saken som ble tatt til Høyesterett, har Elden vært involvert i en annen sak som han mener kan knyttes til samme problematikk. I det tilfellet trakk han fram EØS-regelverket som ett av flere argumenter. Politiet henla saken uten å gi en begrunnelse, og det er derfor vanskelig å konkludere med hva som var utslagsgivende.

Elden forbereder seg nå på å få gjenopptatt saken han hadde inne for Høyesterett.

Opplæring i folketrygdloven

Tirsdag fortalte nestleder i Norsk Tjenestemannslag (NTL) i Nav, Torgeir Homme, at Navs saksbehandlere først og fremst er blitt opplært i folketrygdloven, der det altså settes som vilkår for å motta ytelser som arbeidsavklaringspenger at man oppholder seg i Norge.

– Med tanke på at ledelsen har ment at folketrygdloven har forrang, har opplæringen i EU-reglene ikke hatt samme prioritet. Det burde den nok ha hatt, sa Homme til NTB. Han sier at det lenge har vært interne diskusjoner om dette i Nav. – Det var interne diskusjoner allerede fra 2012 om konsekvensene av den nye EU-forordningen og om den skulle ha forrang over folketrygdloven. Det er naturlig at det er faglige diskusjoner rundt dette i fagmiljøene, men praktiseringen bestemmes gjennom rundskriv. Noen saksbehandlere mente Nav hadde feil tolkning og praksis, men dette førte ikke til noen at praksisen ble endret, sier Homme. Det er uklart om ledelsen i Nav ble varslet om dette.

