Frykter kupping av FNB-årsmøte: – Det kan bety slutten for partiet

– Om de kommer og flertallet er enig med dem, kan det bety slutten for FNB, sier Frode Myrhol, partileder i Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB).

Onsdag holder Folkeaksjonen nei til mer bompenger årsmøte på Hotell Atlantic i Stavanger. Der skal det ifølge sakslisten blant annet endres vedtekter, fastsette budsjett samt velge leder og styremedlemmer for to år.

Nå forsøker partileder Frode Myrhol altså å stoppe at den mye omtale Oslo-fløyen av FNB, som FNB sentralt har vært i rettssak mot, møter opp og forsøker å kuppe årsmøtet i FNB onsdag.

– Det er viktig at alle som har betalt medlemskontingenten for 2019 møter på årsmøtet onsdag. Det går rykter om at det er en gjeng fra Oslo fra den fraksjonen som ønsker å kuppe partiet som kommer for å prøve å gjøre akkurat det, skriver Myrhol i en lukket Facebook-gruppe.

Vant og tapte i retten

I rettssaken krevde FNB sentralt at FNB Oslo skiftet navn på sin forening, og sluttet å bruke navnet Folkeaksjonen nei til mer bompenger Oslo. I tillegg krevde de at FNB Oslo skulle slutte å påberope seg en tilknytning til FNB og at de skulle slutte å bruke FNB-logoen som er registrert hos Patentstyret.

Dette fikk de i retten ikke medhold i, men de fikk likevel medhold i å kunne kreve at saksøkte ikke opptrådte utad som lokallag av partiet, eller at de ga uttrykk for at dette er organisatorisk tilknyttet partiet.

– Vi må rett og slett prøve å sikre at det årsmøtet foregår på mest mulig rettferdig vis, og at det kommer inn grupperinger som har andre intensjoner enn å jobbe for det beste for partiet, sier Myrhol.

Myrhol forklarer at de hadde håpet å kunne utsette hele årsmøtet, men at noen påpekte at det ifølge vedtektene skulle være i oktober. Det var styret klar over, men var villige til å se bort fra det om alle fylkeslagene var enig på grunn av den ekstraordinære situasjonen.

Myrhol har hatt kommunikasjon med to medlemmer i hvert fylkeslag, hvor han har ønsket å legge opp til en diskusjon rundt årsmøtet.

Myrhol har ønsket å få på plass en utvidelse av styret med to representanter fra hvert fylkeslag, som skulle sitte i styret frem til landsmøtet i 2020. På grunn av at alle fylkeslagene foreløpig ikke har hatt et konstituerende møte, ble dette problematisk.

– Vi kommer nok ikke til å gå for den modellen der. Nå har det kommet et signal om at det sittende styret skal forlenge til landsmøtet i 2020. Trolig vil dette skje, sier Myrhol.

Oppfordrer Stavanger-medlemmer til å møte opp

Myrhol prøver derfor å få gitt en fullmakt til å utarbeide og sette sammen en valgkomité som skal ha et bredt utvalg der de forskjellige fylkeslagene er representert. De skal også sette sammen en programkomité og et nasjonalt program frem til landsmøtet.

– Her vil vi ha bredest mulig representasjon fra alle fylkeslagene, forklarer Myrhol.

Skulle imidlertid Oslogjengen, som Myrhol kaller dem, dukke opp med flere representanter enn motsatt fløy, vil de kunne kuppe landsmøtet. Det er dette Myrhol frykter.

Han oppfordrer derfor medlemmer i Stavanger til å møte opp.

– Om Stavanger får flertall på møtet, vil det være helt uproblematisk. Det vil være trist om noen skulle klare å ødelegge det vi har startet på, sier Myrhol.

Vestland kommer ikke

Noen som ikke kommer, er imidlertid Vestland FNB og Alver FNB. Til Bergens Tidende forklarer både leder av Vestland FNB og Alver FNB at de verken har fått vite hvem som blir den nye lederen i partiet, sett noen sakspapirer eller hvor i Stavanger årsmøtet skal være. De er klare på at de ikke kommer til å møte opp på årsmøtet.

I dag er det Morten Malmin som er leder av partiets sentralstyre, mens Frode Myrhol er partileder.

Siden Stavanger FNB har fått status som nasjonalt parti, har alle FNB-medlemmer i Norge både forslags- og stemmerett på årsmøtet onsdag. Det slår vedtektene fast.