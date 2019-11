Turistforeningen vil bygge ny hytte mellom Kjerag og Flørli

Kjerag har omkring 70.000 besøkende og antallet gjester øker på.

– For å møte denne interessen og samtidig tilrettelegge for vandring rundt Lysefjorden på en forsvarlig måte, ønsker STF å prioritere utviklingen av rutetilbudet Lysefjorden rundt, uttaler Preben Falck, daglig leder i Stavanger turistforening (STF).

Fotturen rundt Lysefjorden er gradvis blitt tilrettelagt de siste 10 årene. Blant annet med ny hytte på Skåpet og opprustning av Bakken, som pågår. På sørsiden av fjorden er det et problem. Strekket fra Flørli til Øygardsstøl, hvor stien til Kjerag starter, er altfor lang for de fleste.

– Turen er lang og tung, og estimeres av STF til 10 timer, men vi har mange eksempler på vandrere som bruker vesentlig lengre tid. Skal vi ha en rundtur rundt Lysefjorden kan det ikke mangle et ledd, da ryker kjedet, sier Falck.

For å løse problemet tenkte turistforeningen en stund å bygge en stor, betjent hytte ved Kjerag. Dette ble droppet da foreningen valgte å selge seg Preikestolen fjellstue, etter å ha erkjent at den mangler kapital og kompetanse til å bygge en slik internasjonal reiselivsdestinasjon som Preikestolen har blitt.

Hytte for fjellvandrere

Det nye stedet som er utpekt heter Skansen. Målet med plasseringen har vært å dele turen mellom Flørli og Øygardsstøl omtrent midt på, slik at hver etappe blir omtrent 5–6 timer.

– Plasseringen gjør at vi skjermer hytta fra dagsbesøkende og folk som bare skal gå tur/retur Øygardsstøl-Kjerag. Målgruppen vil bare være fjellvandrere. Alle snakker om turister, men dette blir et veldig flott tilbud for oss lokale. En tur fra Flørli via Skansen til Øygardstøl blir et attraktivt helgetilbud, tror Preben Falck.

Det foreløpige kostnadsanslaget er på 11 millioner kroner. Ekstra mange solcellepaneler skal erstatte ved.

– Ryker overskuddet fra Preikestol-salget?

– STF er avhengig av ekstern finansiering for å få realisert denne utbyggingen. Pengene fra Preikestol-salget går med til å styrke driften vår, svarer Falck.

– Hvordan skal dere få forsyninger inn i dette ulendte terrenget?

– Kanskje skal vi ikke ha mat der. Det er ikke det mest bærekraftig å fly inn hermetikk med helikopter. Vi ønsker å bygge den mest miljøvennlige hytta av alle vi har og redusere alle mulige fotavtrykk. Når vi går inn og ser på våre miljøsynder, er transport det store. Joika-kakene er det første som ryker. Kanskje skal vi ha en automat på Øygardstøl hvor folk kan kjøpe mat og bære den inn selv. Det er bare en dagsmarsj fra vei, men vi jobber med konseptet, svarer Preben Falck.

Vil ha villreinen tilbake

Skansen ligger i Frafjordheiane landskapsvernområde. Vernemyndighetene ønsker å få villreinen tilbake til Frafjordheiene. Tidligere har villreinnemnda vært positive til mer aktivitet og bygging rundt Kjerag, men da i bytte mot mindre aktivitet andre steder der ferdsel på merka turløyper blokkerer reinens trekkruter. Derfor ønsker nemnda å diskutere nedlegging av turisthyttene Langavatn og Børsteinen. I tillegg ønsker nemnda omlegging av rutenettet ved Blåsjø, hvor turisthyttene Hovatn og Storstein hindrer villreinen å trekke sørover. Det handler om samme turistforening, og samme villreinstamme, argumenterer villreinnemnda.

– Vi skal ta Blåsjø-diskusjonen, men mener det ikke er riktig å kople disse sakene. Det er for tiden ikke villrein i Frafjordheiane, og dette skyldes andre forhold enn den beskjedne trafikken rundt STFs hytter. Vi klarer ikke se at Skansen turisthytte skal forstyrre dyrene. Stien går langs kanten av Lysefjorden, og villreinen vil ikke trekke så langt ute, kommenterer Falck.

Lysefjorden Utvikling har satset mye på Flørli de siste årene, og ny turisthytte bygger opp om dette.

– Lysefjorden har fremdeles et stort potensial. Vi jobber med mange nye tiltak i Flørli, og samarbeider med turistforeningen og Stavanger kommune om dette. Fra 2020 blir Sandnes en viktig aktør, og Strand i forhold til Preikestolen, sier styreleder Magne Audun Kloster.