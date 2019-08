Koster 1,4 milliarder: - Blir et unikt prosjekt for syklister der kvalitet er viktigere enn pris

For første gang blir det bygget «motorvei» ene og alene for syklende i Norge. Ingenting er finansiert av bompenger, men noen næringsdrivende, som Ikea, må ta deler av byrdene grunnet inngrep på eiendommene.

«Helt nødvendig», mener mange. «Bra, men det må være mulig å fravike kravene til kvalitet bitte litt når traseen gjør urimelige inngrep på annen manns eiendom», lyder det fra andre.

– Grundig gjennomtenkt

- Premissene for sykkelstamveien er grundig gjennomtenkt og lagt til grunn for planene som er vedtatt av bystyrene i Stavanger og Sandnes. Det skal mye til å fravike dem.

Fakta: Dette er sykkelstamveien Hva: Pilotprosjekt i Norge, 13 kilometer egen trasé kun for syklister. Hvor: Stavanger-Forus- Sandnes. Kostnad: 1,412 milliarder kroner. Staten tar regningen. Mål: Flytte arbeidsreiser fra bil til sykkel. Attraktiv, effektiv, trafikksikker. Byggeperiode: 2018-2023. Krav til standard: 4,25 meter bredde.

Slake stigninger (maks 7 prosent) og slake kurver (min. radius 40 m).

Dimensjonert for sykling i 30 km/t.

Planskilt fra andre trafikanter.

Strenge krav til fri sikt.

Kanaliserte kryss.

Viktor Klippen

Jarle Aasland

– For at prosjektet skal bli vellykket, bør kvalitet vektes mer enn pris. Det ble påpekt før prosjektet ble lagt fram for Stortinget, opplyser prosjektleder Kari Smådal Turøy hos Statens vegvesen.

Hun har forståelse for protestene fra Ikea og forteller at prosjektgruppen har vurdert andre alternativ.

– S-brua er rimeligst

- Vi har fått innspill til alternativ kryssing, blant annet fra Bertel O. Steen, men påviste i mai overfor styringsgruppen for Bymiljøpakken ulempene det ville føre med seg. Dessuten er egen kryssing rimeligere enn ved å bruke en av de eksisterende bruene, sier Smådal Turøy.

Statens vegvesen

- Vi er opptatt av å ta så lite som mulig av Ikeas eiendom, og vi prøver å minke ulempen i anleggsperioden. Samtidig er det et komplisert arbeid som må ta tid, blant annet fordi vi skal ta hensyn til en høyspentlinje over krysset, forklarer prosjektlederen.

- Hvorfor bruker dere ikke bare én undergang under Løwenstrasse i stedet for to, der den lengst mot øst inne på Ikeas område vil ta mange parkeringsplasser?

- Sykkelstamvegen var opprinnelig regulert med kryss med tilkobling i rampe opp til sykkelruta langs Løwenstrasse og ned på Ikeas eiendom.

– Da Forus utvikling omregulerte Løwenstrassekrysset, ba vi dem om å endre dette og heller ta med utbedring av den smale og dårlige undergangen under Løwenstrasse, fordi dette ga en bedre løsning for tilkobling av Sykkelstamvegen til sykkelruta langs Løwenstrasse med mindre inngrep på Ikea.

Pål Christensen

- Hvorfor er det ikke ønskelig å bruke kollektivbrua eller utvidelse av Løwenstrassebrua?

- Jeg skjønner spørsmålet. Kort fortalt er svaret at det ville blitt en dårligere og samtidig dyrere løsning. Å bruke kollektivbrua gir større inngrep på andre eiendommer enn den regulerte løsningen. Det ville kreve omregulering og hadde utsatt prosjektet minst tre år.

Målgruppen sitter i bilen

Prosjektlederen understreker at Sykkelstamveien ikke blir laget bare for dem som allerede sykler.

- Målgruppen er de som sitter i bilkø på Motorveien. Derfor må vi tilby noe unikt. Vi ønsker ikke å redusere kvaliteten litt her og litt der.

– Hele strekningen skal kunne sykles på bruer eller i kulvert og får blant annet egen tunnel gjennom Auglendshøyden. Det skal aldri være fare for å møte motoriserte kjøretøy eller gående på Sykkelstamveien, påpeker Kari Smådal Turøy.

Bente Roland Thorsen er grunnerverver hos Statens vegvesen. Hun er i forhandlinger med flere av de berørte partene, blant annet Ikea.

Mener Ikea taper 65 p-plasser

- Vi ser alvorlig på ulempen redusert areal medfører for Ikea, men mener vi har skissert løsninger som gir mindre inngrep og tap av færre parkeringsplasser enn det var tale om i innledende runder.

– Omregulering av Løwenstrassekrysset og ved å sette bilene litt annerledes enn nå, viser at permanent tap blir cirka 65 p-plasser, ikke over 100 som tidligere var skissert.

- Hva med et potensielt betydelig erstatningskrav fra Ikea?

- Vi har et regelverk for erstatning. Kommer vi ikke til enighet, blir det en avgjørelse i skjønnsretten, opplyser Bente Roland Thorsen.