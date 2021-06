Korona har kostet Stavanger dyrt – men økonomien er likevel god

Stavanger kommunestyre var mandag samlet fysisk for første gang på seks måneder. Fredrik Refvem

For ett år siden så de økonomiske utsiktene for Stavanger mørke ut. Nå er alt så meget bedre. Dette til tross for at pandemien vil koste Stavanger kommune rundt 268 millioner kroner i år.

