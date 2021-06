Aud Torunn Tronerud: – En sånn boremaskin har jeg ved hytta

Leder i Næringsforeningen i Stavangerregionen avdeling Dalane Aud Torunn Tronerud og næringsminister Iselin Nybø på Helleland. Arnt Olav Klippenberg

Norge Mining har boret 72 hull på Helleland. Et av dem er under hytta til Aud Torunn Tronerud. Hun forsikrer næringsminister Iselin Nybø at det er greit. Fellesskapets interesser trumfer en hytte, mener hun.

