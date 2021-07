Lunsj med Lars: Hvor mye matjord skal vi ofre for dobbeltspor og batterifabrikker?

Rogaland har norges beste matfat. Men hvordan tar vi vare på det som ligger oppå matfatet? Hør Lunsj med Lars.

Dette får du høre i denne episoden:

Er jordvern og det grønne skiftet to sider av samme sak?

Hvor står de store slagene om jordvern lokalt?

Hvorfor har det blitt en barriere mellom klimaforkjempere og landbruket?

Hvordan skal landbruket bli en del av det grønne skiftet?

– Det er mye som tyder på at jordvern ikke blir en stor sak i valgkampen. Det er ganske mange andre saker jordvern konkurrerer mot, men det burde egentlig være en stor sak ettersom det angår oss alle, sier kommentator Hilde Øvrebekk.

Men selv om jordvern ikke er en stor sak i den nasjonale valgkampen, er det en sak det er stort engasjement rundt på Jæren: Den største saken det siste året har vært bygging av datalagringssentre på Kalberg i Time. Saken har skapt en massiv folkelig motstand, mens næringslivet har ivret etter å få gjennomslag for planene.

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, redaktør i Bondevennen, er ukens gjest i Lunsj med Lars. Hun har også engasjert seg i jordvernstriden.

Bothild Åslaugsdotter Nordsletten, Lars Helle og Hilde Øvrebekk diskuterer denne uken jordvern og det grønne skiftet. Foto: Harald Birkevold

– Jordvern er viktig for jordbruket som Bondevennen skriver om og for. Bondevennen er på jordvernssiden. I tillegg har jeg engasjert meg som innbygger i Time kommune for å prøve å få ut noen av de beste områdene vi har fra planer om nedbygging, sier Nordsletten.

Men hva da når vi trenger bedre veier, dobbeltspor og batterier i det grønne skiftet? Og er det mulig å få til et grønt skifte uten å ha bøndene og landbruket med på laget? Hør ukens podkast øverst i artikkelen.

