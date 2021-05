Om 30 år bor nesten 70 prosent av oss i byer. UiS-professor er skeptisk til små og tette boliger

Universitetet i Stavanger får nytt bachelorstudie i byplanlegging og samfunnssikkerhet. De første studentene starter undervisningen til høsten. Fredrik Refvem

Om 30 år bor nesten 70 prosent av oss i byer. At byene vokser skaper problemer, samtidig er et arkitekturopprør i full blomst. Kan et nytt studie ved UiS løse problemene bylivet gir oss?

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Hvis man bygger en haug bitte små leiligheter tett i tett kan det føre til sosiale problemer, sier professor i samfunnsikkerhet ved UiS, Odd Einar Falnes Olsen.

Sosiale problemer kan bety blant annet en konsentrasjon av høy arbeidsledighet og rusproblematikk. Billige boliger i fleng kan gi innbyggerne et dårligere liv, samt påføre kommunene økonomiske belastninger.