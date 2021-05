Konvoi fra Sandnes vil møte båter fra Stavanger 17. mai klokken 12

Dette er fra den spesielle korona-konvoien 17. mai i fjor. I år gjentas suksessen. Fredrik Refvem

Flere hundre båter var samlet på fjorden for å markere nasjonaldagen i fjor. I år håper arrangøren på minst like mange - selv med strengere regler. Eneste skjær i sjøen foreløpig er at Stavanger ikke har hørt et ord om dette.

