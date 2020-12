Siktet 34-åring hevder skudd på Los Tacos var uhell

En bartender ble alvorlig skadd i en skyteepisode torsdag kveld. Foto: Fredrik Refvem

34-åringen som er siktet for drapsforsøk på en bartender på Los Tacos, skal i avhør ha hevdet at det var et uhell. Siktede ble mandag varetektsfengslet i fire uker.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden